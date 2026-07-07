Підозрювану в замаху на Єрмолаєва в Монако знайдено мертвою. Що про неї дізналися ЗМІ

Жінка могла повернутися до України 1 липня цього року

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Під Києвом нібито виявили тіло підозрюваної у замаху на українського бізнесмена та мільйонера Вадима Єрмолаєва у Монако. Тіло Анастасії Березовської нібито знайшли закопаним.

Про це пише "Українська правда" із посиланням на власні джерела. За їхніми даними, бездиханне тіло вдалося виявити близько 23:00 6 липня. За попередньою інформацією, Березовську могли застрелити.

Ще одне джерело в правоохоронних органах повідомило виданню, що у цій справі вже нібито затримано двох підозрюваних.

"Один із них є чинним офіцером Головного управління розвідки, інший — колишнім співробітником правоохоронних органів", — йдеться у матеріалі.

Анастасія Березовська

В "УП" також повідомили, що Анастасія Березовська могла перебувати за межами України з березня 2022 року по 1 липня 2026 року.

Що сталося у Монако

Увечері 29 червня 2026 близько 21:00 за місцевим часом, на вулиці Реверан-Пер-Луї-Фролла, неподалік кордону з Францією, прогримів потужний вибух. В результаті постраждала сімейна пара та 13-річний хлопчик.

Дорослих доправили до університетської лікарні Пастера, підлітка – до дитячої лікарні Ленваля. Чоловік і жінка перебувають у критичному стані, дитина отримала менш серйозні травми.

"Жінка, у якої вибухом були частково відірвані нижні кінцівки, перебуває у найбільш критичному стані", — пише видання Nice-Matin.

У момент вибуху до будинку заходили й інші люди, проте поки що невідомо, чи були вони метою нападу. Окрім трьох членів української родини, допомогу надали ще чотирьом людям, які отримали порізи від розбитого скла або пережили сильний стрес.

Незабаром видання Nice-Matin, інформагентство AFP, телерадіокомпанія BFM-TV та "Українська правда" з посиланням на джерела повідомили, що йдеться про родину українського олігарха Вадима Єрмолаєва.

Підозрюваний у замаху на сім’ю Єрмолаєвих

Вадим Єрмолаєв є одним із найвідоміших підприємців Дніпра. Він заснував корпорацію "Алеф" та був девелопером низки знакових об’єктів міста, серед яких "Міст-Сіті", Cascade Plaza, "Призма", "Босфор" та інші. У різні роки входив до списку найбагатіших українців за версією Forbes.

Вадим Єрмолаєв. Фото: Forbes

Головною підозрюваною у замаху на Вадима Єрмолаєва стала українка Анастасія Березовська. Жінку було оголошено у міжнародний розшук Інтерполом 3 липня.

Заступник державного прокурора Монако Морган Реймонд та керівник служби громадської безпеки Ерік Арелья провели пресконфренцію, на якій поділилися останніми деталями розслідування замаху на українського бізнесмена. Вони розповіли, що головна підозрювана українка Анастасія Березовська отримала притулок у Німеччині у 2022 році. Вибух був здійснений дистанційно, перед цим жінка кілька днів стежила за будинком Єрмолаєва.

Після вибуху підозрювана пішки втекла до сусіднього французького муніципалітету Босолей, де сіла в орендований автомобіль, яким через Італію доїхала до Німеччини. Було обшукано будинок, де вона проживала, розташований у найбагатшому районі Німеччини Майн-Таунус (Гессен). Орендований автомобіль було знайдено занедбаним у сусідньому Франкфурті.

Анастасія Березовська

Відносна складність вибухового пристрою та спосіб дії свідчать, що підозрювана діяла не поодинці. Слідство шукає спільників українки.

Як стало відомо, Березовська проживала у німецькому місті Франкфурт. Затримати її за домашньою адресою тоді не вдалося, бо вона втекла. На офіційному сайті Інтерполу повідомили головні факти про неї:

народилася 26 червня 1987 року,

брюнетка,

на правій руці від плеча до ліктя є татуювання, можливо у вигляді змії.

володіє німецькою мовою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про українського бізнесмена, якого підірвали в Монако.