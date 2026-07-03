Підозрювану в замаху на Єрмолаєва оголосили у розшук: як вона виглядає (фото)

Влада Монако вимагає її арешту

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Головною підозрюваною у замаху на українського мільйонера Вадима Єрмолаєва стала українка Анастасія Березовська. Жінку було оголошено у міжнародний розшук Інтерполом.

Як стало відомо, Березовська мешкає у німецькому місті Франкфурт. Затримати її за домашньою адресою не вдалося, оскільки вона втекла. На офіційному сайті Інтерполу повідомили головні факти про неї:

народилася 26 червня 1987 року,

брюнетка,

на правій руці від плеча до ліктя є татуювання, можливо у вигляді змії.

володіє німецькою мовою.

Анастасія Березовська

У повідомленні йдеться, що влада Монако вимагає її арешту за замах на вбивство та інші звинувачення.

Анастасія Березовська

Вибух у Монако

Увечері 29 червня 2026 близько 21:00 за місцевим часом, на вулиці Реверан-Пер-Луї-Фролла, неподалік кордону з Францією, прогримів потужний вибух. В результаті постраждала сімейна пара та 13-річний хлопчик.

Дорослих доправили до університетської лікарні Пастера, підлітка – до дитячої лікарні Ленваля. Чоловік і жінка перебувають у критичному стані, дитина отримала менш серйозні травми.

"Жінка, у якої вибухом були частково відірвані нижні кінцівки, перебуває у найбільш критичному стані", — пише видання Nice-Matin.

У момент вибуху до будинку заходили й інші люди, проте поки що невідомо, чи були вони метою нападу. Окрім трьох членів української родини, допомогу надали ще чотирьом людям, які отримали порізи від розбитого скла або пережили сильний стрес.

Незабаром видання Nice-Matin, інформагентство AFP, телерадіокомпанія BFM-TV та "Українська правда" з посиланням на джерела повідомили, що йдеться про родину українського олігарха Вадима Єрмолаєва.

Вадим Єрмолаєв. Фото: Forbes

Вадим Єрмолаєв є одним із найвідоміших підприємців Дніпра. Він заснував корпорацію "Алеф" та був девелопером низки знакових об’єктів міста, серед яких "Міст-Сіті", Cascade Plaza, "Призма", "Босфор" та інші. У різні роки входив до списку найбагатших українців за версією Forbes.

Підозрюваний у замаху на сім’ю Єрмолаєвих

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про українського бізнесмена, якого підірвали в Монако.