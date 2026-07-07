Подозреваемая в покушении на Ермолаева в Монако найдена мертвой. Что о ней узнали СМИ

Женщина могла вернуться в Украину 1 июля этого года

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Под Киевом якобы обнаружили тело подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена и миллионера Вадима Ермолаева в Монако. Тело Анастасии Березовской якобы нашли закопанным.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники. По их данным, бездыханное тело удалось обнаружить около 23:00 6 июля. По предварительной информации, Березовскую могли застрелить.

Еще один источник в правоохранительных органах сообщил изданию, что по данному делу уже якобы задержаны двое подозреваемых.

"Один из них является действующим офицером Главного управления разведки, другой — бывшим сотрудником правоохранительных органов", — говорится в материале.

Анастасия Березовская

В "УП" также сообщили, что Анастасия Березовская могла находиться за пределами Украины с марта 2022 по 1 июля 2026 года.

Что произошло в Монако

Вечером 29 июня 2026 года около 21:00 по местному времени, на улице Реверан-Пер-Луи-Фролла, недалеко от границы с Францией, прогремел мощный взрыв. В результате пострадала семейная пара и 13-летний мальчик.

Взрослых доставили в университетскую больницу Пастера, подростка — в детскую больницу Ленваля. Мужчина и женщина находятся в критическом состоянии, ребенок получил менее серьезные травмы.

"Женщина, у которой взрывом были частично оторваны нижние конечности, находится в наиболее критическом состоянии", — пишет издание Nice-Matin.

В момент взрыва в дом заходили и другие люди, однако пока неизвестно, были ли они целью нападения. Помимо трёх членов украинской семьи, помощь оказали ещё четырём людям, которые получили порезы от разбитого стекла или пережили сильный стресс.

Вскоре издание Nice-Matin, информагентство AFP, телерадиокомпания BFM-TV и "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщили, что речь идет о семье украинского олигарха Вадима Ермолаева.

Подозреваемый в покушении на семью Ермолаевых

Вадим Ермолаев является одним из известнейших предпринимателей Днепра. Он основал корпорацию "Алеф" и был девелопером ряда знаковых объектов города, среди которых "Мост-Сити", Cascade Plaza, "Призма", "Босфор" и другие. В разные годы входил в список самых богатых украинцев по версии Forbes.

Вадим Ермолаев. Фото: Forbes

Главной подозреваемой в покушении на Вадима Ермолаева стала украинка Анастасия Березовская. Женщина была объявлена в международный розыск Интерполом 3 июля.

Заместитель государственного прокурора Монако Морган Реймонд и руководитель службы общественной безопасности Эрик Арелья провели пресс-конфренцию, на которой поделились последними деталями расследования покушения на украинского бизнесмена. Они рассказали, что главная подозреваемая украинка Анастасия Березовская получила убежище в Германии в 2022 году. Взрыв был совершен дистанционно, перед этим женщина несколько дней следила за домом Ермолаева.

После взрыва подозреваемая пешком сбежала в соседний французский муниципалитет Босолей, где села в арендованный автомобиль, на котором через Италию доехала в Германию. Был обыскан дом, где она проживала, расположенный в самом богатом районе Германии Майн-Таунус (Гессен). Арендованный автомобиль был найден заброшенным в соседнем Франкфурте.

Анастасия Березовская

Относительная сложность взрывного устройства и способ действия свидетельствуют, что подозреваемая действовала не в одиночку. Следствие ищет сообщников украинки.

Как стало известно, Березовская проживала в немецком городе Франкфурт. Задержать ее по домашнему адресу тогда не удалось, так как она сбежала. На официальном сайте Интерпола сообщили главные факты о ней:

родилась 26 июня 1987 года,

брюнетка,

на правой руке от плеча до локтя есть татуировка, вероятно в виде змеи.

владеет немецким языком.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известно об украинском бизнесмене, которого подорвали в Монако.