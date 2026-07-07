Україна вразила одразу 10 суден РФ за добу: всі деталі

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За одну ніч 8 танкерів тіньового флоту Росії були вражені пілотами "Кайрос" 414 обр "Птахи Мадяра".

Про це повідомляє командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України (СБС) Роберт Бровді (Мадяр).

"Битва за бензин для Криму у Азовському морі триває. Повітряний морський бій вночі 7 липня вийшов на промисловий рівень лову: косяк з 8 танкерів з паливом, 1 сухогруз та 1 паром", — йдеться у повідомленні.

Усі ці танкери вже встановлені. Вони перебувають під міжнародними санкціями. Кожен може перевозити близько 7 тисяч тонн вантажу, їхня довжина — приблизно 140 метрів. Судна збудовано у 2006–2012 роках.

Серед них:

• "Венера-3"

• "Санар-1"

• "Санар-17"

• "Клімена"

• "Теті"

• "Олексій Саврасов"

• "Пенелопа"

• Ще одне судно поки що встановлюють.

Загалом у ніч на 7 липня могли бути вражені 58 військових об’єктів на тимчасово окупованих територіях. Також повідомляється про пожежі на об’єктах енергетики та логістики у Криму.

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