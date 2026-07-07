Украина поразила сразу 10 судов РФ за сутки: все детали

Нанесен серьезный удар по маршрутам снабжения

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За ночь пилоты подразделения "Кайрос" 414-й отдельной бригады "Птахи Мадяра" успешно поразили восемь танкеров теневого флота России в акватории Азовского моря.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди (Мадяр) в своем Telegram-канале. Также он опубликовал соответствующий ролик.

Данная операция стала частью кампании по нарушению поставок топлива в оккупированный Крым. Помимо танкеров, целью также стали сухогруз и паром.

"Битва за бензин для Крыма в Азовском море продолжается. Воздушный морской бой ночью 7 июля вышел на промышленный уровень ловли: косяк из 8 танкеров с топливом, 1 сухогруз и 1 паром", — говорится в сообщении.

Все танкеры уже были установлены. Они находятся под международными санкциями. Каждый может перевозить около 7 тысяч тонн груза, их длина — примерно 140 метров. Суда построены в 2006–2012 годах.

Среди них:

• "Венера-3"

• "Санар-1"

• "Санар-17"

• "Климена"

• "Тети"

• "Алексей Саврасов"

• "Пенелопа"

• Еще одно судно пока устанавливают.

В целом, в ночь на 7 июля могли быть поражены 58 военных объектов на временно оккупированных территориях. Также сообщается о пожарах на объектах энергетики и логистики в Крыму.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что один из крупнейших НПЗ России под атакой Украины – дроны пролетели более 2500 км.