"Петля ескалації": названо 8 можливих кроків Польщі проти України

Можуть бути застосовані відразу кілька точок тиску

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Україна та Польща можуть увійти у новий виток напружених відносин. Існує ймовірність блокування кордону, політичного тиску та зростання напруги довкола українців, які проживають у Польщі та мають свій бізнес у цій країні. Однак це далеко не всі сценарії, які загрожують у майбутньому.

Що може стати наступним кроком у цьому конфлікті – розбирався "Телеграф", звернувшись до експертів.

Для розуміння ситуації:

Глава Офісу президента Кирило Буданов в інтерв’ю РБК-Україна заявив, що пік напруги у відносинах України та Польщі ще попереду, оскільки наближається річниця Волинської трагедії.

"З тієї інформації, якою я володію, вони готують цілу низку, як на мене, незрілих ескалаційних кроків. Тому, очевидно, все це зараз триватиме", — сказав він.

Кирило Буданов

За словами Буданова, Україна не прийме ультиматумів ні від кого.

"Останній, хто намагався поставити нам ультиматум — це Російська Федерація. Без образ до Польщі — але вона трошки потужніша, ніж Польща. І ми його все одно не прийняли. Так, важко, погано, крові багато. Але навіть їхній ультиматум ми не прийняли. Так чомусь хтось думає, що ми приймемо щось інше, з іншого боку?", — додав голова ОП.

Україна ж не прагне загострення, але реагуватиме на дії іншої сторони. При цьому, на думку Буданова, будь-яка максимальна ескалація зрештою має призвести або до катастрофи, або до деескалації, і він сподівається на другий сценарій.

Три ризики загострення від Польщі

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик у коментарі "Телеграфу" каже, що Україна намагалася сприяти деескалації. Однак президент Польщі та його оточення сприймають цю ситуацію не як проблему, яку потрібно вирішити, а як шанс здобути політичну вигоду. Тобто вони сподіваються використати цю історію для залучення більшої кількості виборців, послабити прем’єр-міністра Дональда Туска та повернути владу своїй політичній силі.

"Тому Навроцький (президент Польщі Кароль Навроцький, — ред.) піде на ескалацію. Усередині коаліції проходять фрагментаційні процеси: люди, які могли бути провайдерами деескалації між Україною та Польщею, зараз перебувають у невигідній позиції. Вони, швидше за все, не братимуть на себе цей тягар. І очевидно, що Навроцький намагатиметься максимально отримати політичні дивіденди. Це може бути ініціація акцій разом з Конфедерацією та Короною (йдеться про партії Конфедерація Свобода та Незалежність та Конфедерація Корони Польської – Ред.) щодо блокування кордону. Це можуть бути погроми", — каже співрозмовник.

Ймовірно, можуть бути провокації, погроми. І такі спалахи можуть відбуватися періодично.

"Щось розіб'ють, будуть вимагати депортації, провокувати українських громадян. Це можуть бути напади. Тобто вони будуть намагатися контрольовано провести політику вуличного тиску. Але як завжди у таких випадках будь-який контрольований, як їм здається, вуличний тиск (а по факту — насильство) може обернутися у справжнє насильство. Це по-перше. По-друге, може бути петля ескалації така, з якої нема виходу. В якийсь момент влада готова буде зробити кроки назад, а вже не може. Тому що логіка ескалації спрямована на самовідтворення", — пояснює експерт.

Віталій Кулик. Фото: facebook.com/vitalii.kulik

Своєю чергою, Київ не зможе ігнорувати ескалацію. Як уже раніше зазначав Кирило Буданов, Україна не сприймає ультиматуми — наша країна не приймає їх від Росії і не прийме від Польщі. Це не залишає місця для деескалації.

"На жаль, ці меседжі з боку Києва будуть проігноровані. Я не бачу, окрім Туска (який перебуває в слабкій позиції), інших політичних груп у Польщі, які здатні почути і зупинити цю ескалацію. Тому ми будемо бачити поетапне зростання напруги. Варто зазначити, що навіть соціологія показує, що польське вище політичне керівництво не розуміє, що відбувається в Україні. Воно вважають, що тут є якась антипольська партія. Насправді питання українсько-польських відносин хвилює зовсім невелику частину громадян України. Питання загострення відносин з Польщею, історичні протиріччя з Польщею важливі для невеликого відсотка, переважно із Заходу України. І, можливо, коли торкається якихось емоційних речей — то в Центрі", — зазначив Кулик.

При цьому польське суспільство вже перегріте українофобією. Вона знаходить підтримку серед польських громадян. Вона знаходить опору в умовному "ядрі" польського електорату. Деякі поляки вважають, що в Україні є сили, налаштовані проти Польщі. Насправді жодна політична сила в Україні не отримає жодного відсотка на антипольській риториці.

"Полонофобія, як на мене, — завжди безперспективна ідея. А поляки цього не бачать. Їм здається, що це якась історія і нашого внутрішньополітичного процесу. Ні, це так не є. Навіть Лешек Міллер(екс-прем’єр-міністр Польщі, — ред.), який мав би бути в курсі, як працює українська політична система, — навіть йому вважається якась "антипольська партія" навколо Зеленського. Але це перетискування, ескалація з боку Варшави буде викликати контрдію з боку Києва", — каже співрозмовник.

Кулик каже, що якщо конфлікт між Україною та Польщею почне сильно загострюватись, треба заздалегідь думати, як потім із нього вийти.

"Окей, ми досягли крайнощів, обмінялися нотами, поляки заблокували якийсь товарооборот, заблокували підтримку, зупинили нам європейську інтеграцію. А потім раптом щось стається. Наприклад, напад Росії. Чи буде допомогати Україна Польщі? Просте запитання поляка. Чи Польща думає, що зможе контрольовано розіграти карту, отримати підтримку Трампа, швидко розмістити американську військову базу і захистити свою територію від від росіян. У мене є сумніви", — пояснює він.

Тому експерт вважає, що українській політичній еліті варто зберігати холодний розрахунок та не вестись на провокації. Якщо відповідати, то стримано, а також розуміти всі можливі наслідки і мати план Б.

"Адже якщо те, що я говорив, трапиться з Польщею, незважаючи на всі конфлікти та протиріччя, я б рекомендував українському керівництву пропонувати руку допомоги навіть Навроцькому", — підсумував Кулик.

Мета — українці у Польщі?

Голова Організації українських націоналістів Богдан Червак каже "Телеграфу", що ескалація насамперед може торкнутися українських громадян, які проживають у Польщі та мають там власний бізнес.

"Я не виключаю спроб розправитися з ними або знищити їхній бізнес. Все це робитиметься за потурання місцевої влади та поліції. Водночас переконаний, що спроби фізичної розправи не матимуть успіху. Українці дадуть гідну відсіч", — зазначив він.

Експерт упевнений, що Навроцький чи польський парламент можуть ухвалити нові рішення, які будуть негативними щодо України. Тобто це може бути, наприклад, нова постанова антиукраїнського змісту.

"Можуть відкрити ще один пам’ятник жертвам УПА, а паралельно знищити ще одну українську могилу. Типовий набір шовіністів та імперіалістів, який вітатиметься в Москві. Однак нічого подібного не буде в Україні, яка й надалі вважатиме за головного ворога Москву, а не Варшаву", — додав Червак.

Українці, як вважає експерт, сприймають частину польського суспільства як людей, котрі надто зосередилися на історичних конфліктах і не бачать головної небезпеки — російської загрози.

Богдан Червак

Як Варшава може тиснути на Київ

Політолог Дмитро Левусь вважає, що крім традиційних для польського політикуму ескалаційних дій можна також очікувати і на розширення зовнішніх дій. Зокрема, у блокуванні відкриття переговорних кластерів у процесі вступу України до ЄС.

"Аналогічно можуть бути розширені претензії Польщі до Європи та України через не залучення Польщі до переговорного процесу Франції, Німеччини, Великої Британії та України після закінчення війни", — каже Левусь.

Крім того, всередині самої Польщі різні політичні сили можуть використовувати акції проти України для боротьби між собою.

"Акції з блокування кордонів з Україною будуть використовуватись окремими політичними силами для просування власного порядку денного, в умовах "політичних змагань" у радикальності", — резюмував експерт.

Дмитро Левусь

Підсумок

Загострення між Україною та Польщею може вийти далеко за межі окремих політичних суперечок. Враховуючи думки експертів, можна виділити 8 можливих провокацій та ескалацій, які можуть виникнути:

Блокування кордону з Україною

Вуличні провокації та заворушення

Тиск на українців, які проживають у Польщі

Антиукраїнські політичні рішення

Загострення історичних конфліктів

Блокування європейського шляху України

Обмеження підтримки України

Використання українського питання у внутрішній політичній боротьбі Польщі.

8 можливих провокацій та ескалацій. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Європарламент може розкритикувати Зеленського за ескалацію у відносинах із Польщею.