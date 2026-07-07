"Петля эскалации": названы 8 возможных шагов Польши против Украины

Могут быть применены сразу несколько точек давления

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Украина и Польша могут войти в новый виток напряженных отношений. Существует вероятность блокировки границы, политического давления и роста напряжения вокруг украинцев, которые проживают в Польше и имеют свой бизнес в этой стране. Однако это далеко не все сценарии, которые грозят в будущем.

Что может стать следующим шагом в этом конфликте — разбирался "Телеграф", обратившись к экспертам.

Для понимания ситуации:

Глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина заявил, что пик напряжения в отношениях Украины и Польши еще впереди, так как приближается годовщина Волынской трагедии.

"Из той информации, которой я владею, они готовят целый ряд, как по мне, незрелых эскалационных шагов. Поэтому, очевидно, все это сейчас продолжится", — сказал он.

Кирилл Буданов

По словам Буданова, Украина не примет ультиматумов ни от кого.

"Последний, кто пытался поставить нам ультиматум – это Российская Федерация. Без обид к Польше – но она немножко мощнее, чем Польша. И мы его все равно не приняли. Да, тяжело, плохо, крови много. Но даже их ультиматум мы не приняли. Так почему кто-то думает, что мы примем что-то другое, от другой стороны?", — добавил глава ОП.

Украина же не стремится к обострению, но будет реагировать на действия другой стороны. При этом, по мнению Буданова, любая максимальная эскалация в итоге должна привести либо к катастрофе, либо к деэскалации — и он надеется на второй сценарий.

Три риска обострения от Польши

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в комментарии "Телеграфу" говорит, что Украина пыталась поспособствовать деэскалации. Однако президент Польши и его окружение воспринимают эту ситуацию не как проблему, которую нужно решить, а как шанс получить политическую выгоду. То есть, они надеются использовать данную историю для привлечения большего количества избирателей, ослабить премьер-министра Дональда Туска и вернуть власть своей политической силе.

"Потому Навроцкий (президент Польши Кароль Навроцкий, — ред.) пойдет на эскалацию. Внутри коалиции проходят фрагментационные процессы: люди, которые могли быть провайдерами деэскалации между Украиной и Польшей, сейчас находятся в невыгодной позиции. Они, скорее всего, не будут брать на себя это бремя. И очевидно, что Навроцкий попытается максимально получить политические дивиденды. Это может быть инициация акций вместе с Конфедерацией и Короной (речь идет о партиях Конфедерация Свобода и Независимость и Конфедерация Короны Польской — Ред.) по блокированию границы. Это могут быть погромы", — говорит собеседник.

Вероятно, могут быть провокации, погромы. И подобные вспышки могут происходить периодически.

"Что-нибудь разобьют, будут требовать депортации, провоцировать украинских граждан. Это могут быть приступы. То есть, они будут пытаться контролируемо провести политику уличного давления. Но как всегда в таких случаях любое контролируемое, как им кажется, уличное давление (а по факту — насилие) может обернуться в настоящее насилие. Это во-первых. Во-вторых, может быть петля эскалации такая, из которой нет выхода. В какой-то момент власти готовы будут сделать шаги назад, а уже не могут. Потому что логика эскалации направлена ​​на самовоспроизводство", — объясняет эксперт.

Виталий Кулик. Фото: facebook.com/vitalii.kulik

В свою очередь Киев не сможет игнорировать эскалацию. Как уже ранее отмечал Кирилл Буданов, Украина не приемлет ультиматумы — наша страна не принимает их от России и не примет от Польши. Это не оставляет места для деэскалации.

"К сожалению, эти месседжи со стороны Киева будут проигнорированы. Я не вижу, кроме Туска (находящегося в слабой позиции) других политических групп в Польше, которые способны услышать и остановить эту эскалацию. Потому мы будем видеть поэтапный рост напряжения. Следует отметить, что даже социология показывает, что польское высшее политическое руководство не понимает, что происходит в Украине. Они считают, что здесь есть какая-то антипольская партия. На самом деле, вопрос украинско-польских отношений волнует совсем небольшую часть граждан Украины. Вопросы обострения отношений с Польшей, исторические противоречия с Польшей важны для небольшого процента преимущественно с Запада Украины. И, возможно, когда касается каких-то эмоциональных вещей – то в Центре", — отметил Кулик.

При этом, польское общество уже перегрето украинофобией. Она находит поддержку в среде польских граждан. Она находит опору в условном "ядре" польского электората. Некоторые поляки считают, что в Украине есть силы, которые настроены против Польши. На самом же деле ни одна политическая сила в Украине не получит ни одного процента на антипольской риторике.

"Полонофобия, по-моему, — всегда бесперспективная идея. А поляки этого не видят. Им кажется, что это некая история и нашего внутриполитического процесса. Нет, это не так. Даже Лешеку Миллеру (экс-премьер-министр Польши, — ред.), который должен быть в курсе, как работает украинская политическая система, считается какая-то "антипольская партия" вокруг Зеленского. Но это пережимание, эскалация со стороны Варшавы будет вызывать контрдействие со стороны Киева", — говорит собеседник.

Кулик говорит, что если конфликт между Украиной и Польшей начнет сильно обостряться, нужно заранее думать, как потом из него выйти.

"Окей, мы достигли крайностей, обменялись нотами, поляки заблокировали какой-то товарооборот, заблокировали поддержку, остановили нам европейскую интеграцию. А потом вдруг что-то происходит. К примеру, нападение России. Будет ли помогать Украина Польше? Простой вопрос поляка. Думает ли Польша, что сможет контролируемо разыграть карту, получить поддержку Трампа, быстро разместить американскую военную базу и защитить свою территорию от россиян. У меня есть сомнения", — объясняет он.

Потому эксперт полагает, что украинской политической элите стоит сохранять холодный расчет и не вестись на провокации. Если отвечать, – то сдержанно, а также понимать все возможные последствия и иметь план Б.

"Ведь если то, что я говорил, случится с Польшей, несмотря на все конфликты и противоречия, я бы рекомендовал украинскому руководству предлагать руку помощи даже Навроцкому", — подытожил Кулик.

Мишень — украинцы в Польше?

Председатель Организации украинских националистов Богдан Червак говорит "Телеграфу", что эскалация прежде всего может коснуться украинских граждан, которые проживают в Польше и имеют там собственный бизнес.

"Я не исключаю попыток разделаться с ними или уничтожить их бизнес. Все это будет делаться при попустительстве местных властей и полиции. В то же время убежден, что попытки физической расправы не будут иметь успеха. Украинцы дадут достойный отпор", — отметил он.

Эксперт уверен, что Навроцкий или польский парламент могут принять новые решения, которые будут негативными по отношению к Украине. То есть, это может быть, к примеру, новое постановление антиукраинского содержания.

"Могут открыть еще один памятник жертвам УПА, а параллельно уничтожить еще одну украинскую могилу. Типичный набор шовинистов и империалистов, который будет приветствоваться в Москве. Однако ничего подобного не будет в Украине, которая и дальше будет считать главным врагом Москву, а не Варшаву", — добавил Червак.

Украинцы, как полагает эксперт, воспринимают часть польского общества как людей, которые слишком сосредоточились на исторических конфликтах и не видят главной опасности — российской угрозы.

Богдан Червак

Как Варшава может давить на Киев

Политолог Дмитрий Левусь полагает, что кроме традиционных для польского политикума эскалационных действий можно также ожидать и расширения внешних действий. В частности, в блокировании открытия переговорных кластеров в процессе вступления Украины в ЕС.

"Аналогично могут быть расширены претензии Польши к Европе и Украине из-за не вовлеченности Польши в переговорный процесс Франции, Германии, Великобритании и Украины по окончании войны", — говорит Левусь.

Кроме того, внутри самой Польши разные политические силы могут использовать акции против Украины для борьбы друг с другом.

"Акции по блокированию границ с Украиной будут использоваться отдельными политическими силами для продвижения собственной повестки дня, в условиях "политических соревнований" в радикальности", — резюмировал эксперт.

Дмитрий Левусь

Итог

Обострение между Украиной и Польшей может выйти далеко за рамки отдельных политических споров. Учитывая мнения экспертов, можно выделить 8 возможных провокаций и эскалаций, которые могут возникнуть:

Блокирование границы с Украиной

Уличные провокации и беспорядки

Давление на украинцев, проживающих в Польше

Антиукраинские политические решения

Обострение исторических конфликтов

Блокирование европейского пути Украины

Ограничение поддержки Украины

Использование украинского вопроса во внутренней политической борьбе Польши.

8 возможных провокаций и эскалаций. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Европарламент может раскритиковать Зеленского за эскалацию в отношениях с Польшей.