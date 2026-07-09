Під трибунал через війну в Україні може піти не тільки Росія: що кажуть в ОП

США поки що не приєдналися до ініціативи, проте не перешкоджають її реалізації

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України може притягнути до відповідальності не лише Росію. Якщо буде доведено вину, то в цьому списку виявиться ще низка держав.

Про це "Телеграфу" розповіла заступник керівника Офісу президента Ірина Мудра. За її словами, статут трибуналу передбачає відповідальність держави, яка вчинила агресію стосовно України, і під це визначення потрапляє Росія та Білорусь.

"При наявних підтвердженнях і доказах може потрапити КНДР і Іран. Адже ми знаходимо в дронах, які летять на Україну, іранські деталі і складові. І не тільки, до речі, іранські, є і інші держави", — повідомляє Мудра.

Ірина Мудра. Фото: сайт президента України

Одним із головних партнерів України є Сполучені Штати Америки і вони не блокують впровадження трибуналу. Але в той же час вони активно не долучаються до створення, хоча вони брали участь абсолютно у всіх засіданнях оргрупи, крім останнього.

"Вони не підписали фінальний документ, але і не заблокували цей процес, хоча багато хто очікував такого агресивного кроку від США. І зараз, звісно, наші європейські партнери, які є основними учасниками цього трибуналу, розуміючи, що немає блокування з боку США, власне, і пришвидшують процес створення трибуналу. Я гадаю, що в майбутньому керівництво Сполучених Штатів все-таки розгляне можливість приєднання до трибуналу, у них така можливість залишається, і в будь-який час вони можуть це зробити", — поділилася заступник керівника ОП.

За словами Мудрої, продовжують дискусії щодо приєднання Штатів до цього процесу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що для Росії та Путіна буде створено новий трибунал і чому це важливо.