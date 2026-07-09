Під трибунал через війну в Україні може піти не тільки Росія: що кажуть в ОП
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США поки що не приєдналися до ініціативи, проте не перешкоджають її реалізації
Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України може притягнути до відповідальності не лише Росію. Якщо буде доведено вину, то в цьому списку виявиться ще низка держав.
Про це "Телеграфу" розповіла заступник керівника Офісу президента Ірина Мудра. За її словами, статут трибуналу передбачає відповідальність держави, яка вчинила агресію стосовно України, і під це визначення потрапляє Росія та Білорусь.
"При наявних підтвердженнях і доказах може потрапити КНДР і Іран. Адже ми знаходимо в дронах, які летять на Україну, іранські деталі і складові. І не тільки, до речі, іранські, є і інші держави", — повідомляє Мудра.
Одним із головних партнерів України є Сполучені Штати Америки і вони не блокують впровадження трибуналу. Але в той же час вони активно не долучаються до створення, хоча вони брали участь абсолютно у всіх засіданнях оргрупи, крім останнього.
"Вони не підписали фінальний документ, але і не заблокували цей процес, хоча багато хто очікував такого агресивного кроку від США. І зараз, звісно, наші європейські партнери, які є основними учасниками цього трибуналу, розуміючи, що немає блокування з боку США, власне, і пришвидшують процес створення трибуналу. Я гадаю, що в майбутньому керівництво Сполучених Штатів все-таки розгляне можливість приєднання до трибуналу, у них така можливість залишається, і в будь-який час вони можуть це зробити", — поділилася заступник керівника ОП.
За словами Мудрої, продовжують дискусії щодо приєднання Штатів до цього процесу.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що для Росії та Путіна буде створено новий трибунал і чому це важливо.