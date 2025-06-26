"Гаага чекає на винуватців": Україна та Рада Європи підписали угоду про створення Спецтрибуналу для Росії

Серед інших російських воєнних злочинців безумовно буде покараний російський правитель Володимир Путін

Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе 25 червня у Гаазі підписали угоду про створення Спеціального трибуналу проти Росії. Спецтрибунал почне розслідування воєнних злочинів росіян та дозволить притягнути до відповідальності російських воєнних злочинців.

Про це повідомив безпосередньо Зеленський. Президент зазначив, що кожний російський воєнний злочинець повинен розуміти – справедливість буде відновлена, втекти від правосуддя не вдасться.

"Сьогоднішня угода і цей трибунал дають нам реальну можливість притягнути до відповідальності за злочин агресії. Інші інституції, навіть міжнародні, не мають для цього необхідних інструментів, і ми маємо чітко показати, що агресія веде до покарання. Гаага чекає на винуватців", – зазначив він.

Зеленський додав, що серед інших російських воєнних злочинців безумовно буде покараний російський правитель Володимир Путін. Хоча сам Путін, а також його поплічники, голова МЗС Сергій Лавров та прем'єр Михайло Мішустін, мають так званий "дипломатичний імунітет", для Спецтрибуналу це нічого не означає: кремлівський режим не буде звільнений від кримінальної відповідальності, а покарання не буде пом'якшене.

"Відповідальність має бути. Дякуємо за те, що Рада Європи взяла на себе лідерство в цьому процесі. Справедливість обовʼязково буде відновлена", – резюмував президент.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що суд над президентом Росії Володимиром Путіним може стати безпрецедентним випадком в історії, адже, на відміну від попередніх прикладів, Україна не планує відкладати його до завершення війни. Водночас розгляд справи може відбуватися заочно — без фізичної присутності обвинувачених у залі суду.

Хоча є варіант, що Україна ніколи не побачить Володимира Путіна на лаві підсудних під час проведення спеціального трибуналу. І не тому, що йому вдасться вивернутися, або ніхто не матиме сміливості його судити. Є можливість того, що 72-річний Путін до тих пір просто не доживе.