Под трибунал из-за войны в Украине может пойти не только Россия: что говорят в ОП

США пока не присоединились к инициативе, однако не препятствуют ее реализации

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Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины может привлечь к ответственности не только Россию. Если будет доказана вина, то в этом списке окажется еще ряд государств.

Об этом "Телеграфу" рассказала заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая. По ее словам, устав трибунала предусматривает ответственность государства, совершившего агрессию по отношению к Украине, и под это определение попадает Россия и Беларусь.

"При подтверждениях и доказательствах может попасть КНДР и Иран. Ведь мы находим в летящих на Украину дронах иранские детали и составляющие. И не только, кстати, иранские, есть и другие государства", — сообщает Мудрая.

Ирина Мудрая. Фото: сайт президента Украины

Одним из главных партнеров Украины являются Соединенные Штаты Америки и они не блокируют внедрение трибунала. Но в то же время, они активно не приобщаются к созданию, хотя они принимали участие абсолютно во всех заседаниях оргруппы, кроме последнего.

"Они не подписали финальный документ, но и не заблокировали этот процесс, хотя многие ожидали столь агрессивного шага от США. И сейчас, конечно, наши европейские партнеры, являющиеся основными участниками этого трибунала, понимая, что нет блокировки со стороны США, собственно, и ускоряют процесс создания трибунала. Я думаю, что в будущем руководство США все-таки рассмотрит возможность присоединения к трибуналу, у них такая возможность остается, и в любое время они могут это сделать", — поделилась заместитель руководителя ОП.

По словам Мудрой, продолжают дискуссии по вопросу присоединения Штатов к данному процессу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что для России и Путина будет создан новый трибунал и почему это важно.