Не "піраньї", а царьки. Іхтіолог пояснила, що за небезпечна риба захоплює водойми Києва

Новий мешканець прісних вод може порушити звичний баланс

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Сонячний окунь або царьок, який буквально захоплює водоймища Києва, відноситься до одного з найнебезпечніших чужорідних інвазивних видів риб. У Євросоюзі він навіть внесений до так званого чорного списку. В Україні такого списку поки що немає і всі ініціативи щодо його створення перебувають на розгляді.

Про це "Телеграфу" розповіла іхтіологіня Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Юлія Куцоконь. За її словами, цю рибу в народі називають окунь-пірання або сонячна піранія.

"Насправді це вже дещо нова народна назва. Я чула назву "царьок". Вона поширена на півдні України", — зазначила Куцоконь.

Головна загроза цього виду риб полягає у його здатності поїдати ікру та мальків інших риб. При цьому завдяки особливостям будови тіла сонячний окунь добре захищений від хижаків.

Експерт пояснила, що у сонячного окуня високе тіло та колючий спинний плавець, який риба розправляє за небезпеки. Через це її складно проковтнути навіть рибоїдним птахам. Хоча такі випадки відомі, коли мартини або баклани полювали на цей вид, але це скоріше рідкість. Щоб проковтнути таку рибу, потрібна велика паща, а ще є ризик поранитися об колючий плавець.

Сонячний окунь – основні дані/ Інфографіка "Телеграф", створена за допомогою ШІ

Також співрозмовниця розповіла, що до раціону сонячного окуня може входити ікра та молодь різних видів риб. До речі, цей вид риб є одним із небагатьох представників фауни, який сам і охороняє ікру та мальків. Так, у період нересту самці будують гнізда, захищають ікру та мальків, що допомагає вигляду активно поширюватися.

"На мілководді люди часто помічають таку поведінку саме цього виду", — сказала Куцоконь.

За словами експерта, масове поширення сонячного окуня може спричинити скорочення чисельності інших риб. Наприклад, у місцях проживання звичайного окуня його стає менше з появою сонячного окуня. Але водночас на стан популяції впливає ще цілий ряд факторів: зміна клімату, стан екосистем і конкуренція між видами.

Юлія Куцоконь

Що відомо про сонячний окунь

Це рід прісноводних риб родини Центрархових (Centrarchidae) ряду Perciformes.

Сонячні окуні сягають 41 см довжини, але більшість мають розміри 10-20 см.

Сонячний звичайний окунь був завезений до Європи з Північної Америки як акваріумна риба наприкінці ХІХ ст. Вже у першій половині ХХ ст. він зустрічався у багатьох водоймах на Півдні України. Перша відома знахідка 1918 року, в придунайських озерах.

Через незвичайний смак і забарвлення їх ще називають "цар-карасями", або "царками".

Сонячний окунь

Ці водяні хижаки хоч і невеликі, зате помітно можуть нашкодити рибному господарству. Вони поїдають ікру та молодь цінних промислових видів риб. Фахівці впевнені, що з огляду на хижий спосіб життя та конкуренцію сонячного окуня у харчуванні з промисловими рибами, слід зменшувати його чисельність.

В цілому, сонячний окунь не становить небезпеки для людини. Хіба що можна поранитися його колючими плавцями, так само, як плавцями інших "колючих" видів риб.

Сонячний окунь

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у водоймах Києва оселився ненажерливий хижак. Чи можна його їсти і що робити рибалкам.