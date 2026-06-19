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Ледве втримала у руках: українка показала фото з гігантською рибою

Автор
Марія Назарова
Дата публікації
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Автор
Рибалка похвалилася чималим уловом Новина оновлена 19 червня 2026, 21:18
Рибалка похвалилася чималим уловом. Фото Колаж "Телеграфу"

Річковий монстр важить не менше ніж 15 кг

Українка із зовнішністю фотомоделі похвалилася фантастичним уловом. На гачок попалася рибина вагою щонайменше 15 кг.

Фотосесію з товстолобом-велетнем вона показала у Threads.

"Коли улов більший, ніж очікування. Ледве втримала цього красеня!", — написала дівчина.

Українка похвалилася неймовірним уловом
Дівчина впіймала величезного товстолобика
Дівчина впіймала величезного товстолобика
Українка похвалилася неймовірним уловом
Гігантська риба потрапила на гачок
Красуня ледве змогла втримати свою здобич

На жаль, рибалка не повідомила більше жодних деталей: ні місця риболовлі, ні розміру та ваги риби. Також невідома доля водяного мешканця, адже чимало людей ловлять рибу зі спортивного інтересу. А після знімання відпускають її у водойму.

Ми запитали у нейромережі, скільки може важити улов удачливої рибалки. ШІ зазначив, що товстолобик — риба високотіла, щільна та важка.

"Спираючись на пропорції тіла дівчини та габарити риби (її довжина візуально становить близько 90-100 см), можна зробити наступний розрахунок: екземпляр такої довжини та вгодованості важить приблизно від 15 до 22 кілограмів", — відповів він.

Також штучний розум звернув увагу на те, як дівчина тримає трофей. Оскільки тримати таку масу на витягнутих руках було б неможливо, їй доводиться притискати рибу до корпусу і частково впирати в стегна.

На думку нейромережі, ця особина не може важити менше ніж 15 кг, але й до "монстрів" за 30 кг вона трохи не дотягує за обсягом черева.

Раніше рибалка зміг перехитрити та вивудити на річці Дніпро головля. Цей річковий хижак славиться своєю хитрістю та неабиякою силою.

Теги:
#Риба #Риболовля #Фото #Монстри #Улов #Товстолобики