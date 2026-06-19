Ледве втримала у руках: українка показала фото з гігантською рибою

Річковий монстр важить не менше ніж 15 кг

Українка із зовнішністю фотомоделі похвалилася фантастичним уловом. На гачок попалася рибина вагою щонайменше 15 кг.

Фотосесію з товстолобом-велетнем вона показала у Threads.

"Коли улов більший, ніж очікування. Ледве втримала цього красеня!", — написала дівчина.

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На жаль, рибалка не повідомила більше жодних деталей: ні місця риболовлі, ні розміру та ваги риби. Також невідома доля водяного мешканця, адже чимало людей ловлять рибу зі спортивного інтересу. А після знімання відпускають її у водойму.

Ми запитали у нейромережі, скільки може важити улов удачливої рибалки. ШІ зазначив, що товстолобик — риба високотіла, щільна та важка.

"Спираючись на пропорції тіла дівчини та габарити риби (її довжина візуально становить близько 90-100 см), можна зробити наступний розрахунок: екземпляр такої довжини та вгодованості важить приблизно від 15 до 22 кілограмів", — відповів він.

Також штучний розум звернув увагу на те, як дівчина тримає трофей. Оскільки тримати таку масу на витягнутих руках було б неможливо, їй доводиться притискати рибу до корпусу і частково впирати в стегна.

На думку нейромережі, ця особина не може важити менше ніж 15 кг, але й до "монстрів" за 30 кг вона трохи не дотягує за обсягом черева.

Раніше рибалка зміг перехитрити та вивудити на річці Дніпро головля. Цей річковий хижак славиться своєю хитрістю та неабиякою силою.