Не "пираньи", а царьки. Ихтиолог объяснила, что за опасная рыба захватывает водоемы Киева

Новый обитатель пресных вод может нарушить привычный баланс

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Солнечный окунь или царёк, который буквально захватывает водоемы Киева, относится к одним из самых опасных чужеродных инвазивных видов рыб. В Евросоюзе он даже внесен в так называемый черный список. В Украине такого списка пока нет и все инициативы по его созданию находятся на рассмотрении.

Об этом "Телеграфу" рассказала ихтиологиня Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь. По ее словам, эту рыбу в народе называют окунь-пиранья или солнечная пиранья.

"На самом деле это уже несколько новое народное название. Я слышала название "царёк". Оно распространено на юге Украины", — отметила Куцоконь.

Главная угроза этого вида рыб заключается в его способности поедать икру и мальков других рыб. При этом благодаря особенностям строения тела солнечный окунь сам хорошо защищён от хищников.

Эксперт объяснила, что у солнечного окуня высокое тело и колючий спинной плавник, который рыба расправляет при опасности. Из-за этого её сложно проглотить даже рыбоядным птицам. Хотя такие случаи известны, когда чайки или бакланы охотились на этот вид, но это скорее редкость. Чтобы проглотить такую рыбу, необходима большая пасть, а ещё есть риск пораниться о колючий плавник.

Солнечный окунь – основные данные/ Инфографика "Телеграф", созданная с помощью ИИ

Также собеседница рассказала, что в рацион солнечного окуня может входить икра и молодняк разных видов рыб. К слову, этот вид рыб является одним из немногих представителей фауны, который сам и охраняет икру и мальков. Так, в период нереста самцы строят гнёзда, защищают икру и мальков, что помогает виду активно распространяться.

"На мелководье люди часто замечают такое поведение именно этого вида", — сказала Куцоконь.

По словам эксперта, массовое распространение солнечного окуня может приводить к сокращению численности других рыб. К примеру, в местах обитания обычного окуня его становится меньше при появлении солнечного окуня. Но в то же время на состояние популяции влияет и еще целый ряд факторов: изменение климата, состояние экосистем и конкуренция между видами.

Юлия Куцоконь

Что известно о солнечном окуне

Это род пресноводных рыб семейства Центрарховых (Centrarchidae) ряда Perciformes.

Солнечные окуни доходят до 41 см длины, но большая часть имеют размеры 10-20 см. Широко распространены в реках и озерах США и Канады, некоторые виды распространились по водоемам мира.

Солнечный обычный окунь был завезен в Европу из Северной Америки как аквариумная рыба в конце XIX в. Уже в первой половине ХХ ст. он встречался во многих водоемах на Юге Украины. Первая известная находка 1918 года в придунайских озерах.

Из-за необычного вкуса и окраса их еще называют "царь-карасями", или "царьками".

Солнечный окунь

Эти водные хищники хоть и небольшие, но зато заметно могут навредить рыбному хозяйству. Они поедают икру и молодняк ценных промысловых видов рыб. Специалисты уверены, что учитывая хищный образ жизни и конкуренцию солнечного окуня в питании с промысловыми рыбами, следует уменьшать его численность.

В целом, солнечный окунь не представляет опасности для человека. Разве что можно пораниться его колючими плавниками, так же, как плавниками других "колючих" видов рыб.

Солнечный окунь

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в водоемах Киева поселился прожорливый хищник. Можно ли его есть и что делать рыбакам.