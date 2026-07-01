Рус

Озеро у Києві тримає у страху незвичайна риба: іхтіолог розповіла, чим вона небезпечна (фото)

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Чому навколо озера Вербне зростає тривога
Чому навколо озера Вербне зростає тривога. Фото Колаж "Телеграфу"

Наслідки можуть бути дуже серйозними

В озері Вербному в Оболонському районі Києва місцеві жителі виявили проблему з інвазивною рибою. Барвистий і красивий сонячний окунь став великою загрозою для цього водоймища.

Відповідну інформацію було опубліковано на сторінці "Життя Оболонь Київ" у Facebook. Згідно із заявами комунального підприємства "Плесо", ця риба майже витіснила місцеву рибу з водойми.

"Тобто проблема вже не просто в окремих екземплярах, а в порушенні всієї екосистеми озера. Ймовірно, йдеться про сонячного окуня — вид, який швидко розмножується, поїдає ікру та мальків інших риб і фактично не дає місцевим видам нормально відновлюватися. І це важливе нагадування: у водойми не можна випускати акваріумних чи чужорідних риб. Навіть якщо здається, що "одна рибка нічого не змінить", наслідки для озера можуть бути дуже серйозними", — йдеться у пості.

Сонячний окунь
Сонячний окунь. Фото: "Життя Оболонь Київ" у Facebook
Сонячний окунь
Сонячний окунь. Фото: "Життя Оболонь Київ" у Facebook

Варто додати, що озеро Вербне є однією із природних родзинок Оболоні. Це іхтіолого-ботанічний заказник місцевого значення — його територія офіційно захищена для збереження водних екосистем, рідкісних рослин та тварин. Тут зустрічаються різні види риб, а також водні рослини, включаючи рідкісні та занесені до Червоної книги України види.

Вербне озеро у Києві
Вербне озеро у Києві

Чи дійсно небезпечний сонячний окунь

У коментарі "Телеграфу" іхтіолог Юлія Куцоконь пояснювала, що сонячний окунь справді може впливати на місцеві види у водоймах України та витісняти аборигенні види. Це пов’язано з тим, що він є дуже "незручною" здобиччю для аборигенних хижаків, і комплексом інших негативних чинників.

""Сонячний окунь дуже непростий видобуток для наших хижих риб. Навіть коли він маленький, він уже високотілий і має колючий спинний плавець. Особливо перші промені спинного плавця — дуже колючі, як у всіх окунеподібних риб… Деякий час почали помічати, що нашого окуня європейського звичайного Perca fluviatilis – його мало, а сонячного окуня Lepomis gibbosus, що походить із Північної Америки – дуже багато. І, можливо, є чи конкуренція, чи пряме виїдання харчової бази", — пояснила Куцоконь.

Сонячний окунь
Сонячний окунь

Що відомо про сонячний окунь

Це рід прісноводних риб сімейства Центрархових (Centrarchidae) ряду Perciformes.

Сонячні риби сягають 41 див довжини, але більшість мають розміри 10-20 див.

Сонячний звичайний окунь був завезений до Європи з Північної Америки як акваріумна риба наприкінці ХІХ ст. Вже у першій половині ХХ ст. він зустрічався у багатьох водоймах на Півдні України. Саме 1946 року цю незвичайну рибу зафіксували на території України.

Через незвичайний смак і забарвлення їх ще називають "цар-карасями", або "царками".

Сонячний окунь
Сонячний окунь

Ці водяні хижаки хоч і невеликі, зате помітно можуть нашкодити рибному господарству. Вони поїдають ікру та молодняк цінних промислових видів риб. Фахівці впевнені, що з огляду на хижий спосіб життя та конкуренцію сонячного окуня у харчуванні з промисловими рибами, слід зменшувати його чисельність.

В цілому, сонячний окунь не становить великої небезпеки для людини, якщо бути обережним і не провокувати його агресію. Його укуси не смертельні, проте можуть викликати сильний біль.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де в Україні мешкає форель і чому її не можна поселити в інших водоймах.

Теги:
#Київ #Риба #Оболонський район #Сонячний окунь #Вербне озеро #Юлія Куцоконь