Озеро у Києві тримає у страху незвичайна риба: іхтіолог розповіла, чим вона небезпечна (фото)

Наслідки можуть бути дуже серйозними

В озері Вербному в Оболонському районі Києва місцеві жителі виявили проблему з інвазивною рибою. Барвистий і красивий сонячний окунь став великою загрозою для цього водоймища.

Відповідну інформацію було опубліковано на сторінці "Життя Оболонь Київ" у Facebook. Згідно із заявами комунального підприємства "Плесо", ця риба майже витіснила місцеву рибу з водойми.

"Тобто проблема вже не просто в окремих екземплярах, а в порушенні всієї екосистеми озера. Ймовірно, йдеться про сонячного окуня — вид, який швидко розмножується, поїдає ікру та мальків інших риб і фактично не дає місцевим видам нормально відновлюватися. І це важливе нагадування: у водойми не можна випускати акваріумних чи чужорідних риб. Навіть якщо здається, що "одна рибка нічого не змінить", наслідки для озера можуть бути дуже серйозними", — йдеться у пості.

Сонячний окунь. Фото: "Життя Оболонь Київ" у Facebook

Сонячний окунь. Фото: "Життя Оболонь Київ" у Facebook

Варто додати, що озеро Вербне є однією із природних родзинок Оболоні. Це іхтіолого-ботанічний заказник місцевого значення — його територія офіційно захищена для збереження водних екосистем, рідкісних рослин та тварин. Тут зустрічаються різні види риб, а також водні рослини, включаючи рідкісні та занесені до Червоної книги України види.

Вербне озеро у Києві

Чи дійсно небезпечний сонячний окунь

У коментарі "Телеграфу" іхтіолог Юлія Куцоконь пояснювала, що сонячний окунь справді може впливати на місцеві види у водоймах України та витісняти аборигенні види. Це пов’язано з тим, що він є дуже "незручною" здобиччю для аборигенних хижаків, і комплексом інших негативних чинників.

""Сонячний окунь дуже непростий видобуток для наших хижих риб. Навіть коли він маленький, він уже високотілий і має колючий спинний плавець. Особливо перші промені спинного плавця — дуже колючі, як у всіх окунеподібних риб… Деякий час почали помічати, що нашого окуня європейського звичайного Perca fluviatilis – його мало, а сонячного окуня Lepomis gibbosus, що походить із Північної Америки – дуже багато. І, можливо, є чи конкуренція, чи пряме виїдання харчової бази", — пояснила Куцоконь.

Сонячний окунь

Що відомо про сонячний окунь

Це рід прісноводних риб сімейства Центрархових (Centrarchidae) ряду Perciformes.

Сонячні риби сягають 41 див довжини, але більшість мають розміри 10-20 див.

Сонячний звичайний окунь був завезений до Європи з Північної Америки як акваріумна риба наприкінці ХІХ ст. Вже у першій половині ХХ ст. він зустрічався у багатьох водоймах на Півдні України. Саме 1946 року цю незвичайну рибу зафіксували на території України.

Через незвичайний смак і забарвлення їх ще називають "цар-карасями", або "царками".

Сонячний окунь

Ці водяні хижаки хоч і невеликі, зате помітно можуть нашкодити рибному господарству. Вони поїдають ікру та молодняк цінних промислових видів риб. Фахівці впевнені, що з огляду на хижий спосіб життя та конкуренцію сонячного окуня у харчуванні з промисловими рибами, слід зменшувати його чисельність.

В цілому, сонячний окунь не становить великої небезпеки для людини, якщо бути обережним і не провокувати його агресію. Його укуси не смертельні, проте можуть викликати сильний біль.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де в Україні мешкає форель і чому її не можна поселити в інших водоймах.