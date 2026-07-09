Ненажерливий хижак оселився у водоймах Києва: чи можна його їсти та що робити рибалкам
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Попри яскраве забарвлення, ця риба — шкідник
У Києві рибалки в місцевих водоймах дедалі частіше зустрічають зайду з Північної Америки — сонячного окуня. Він може витісняти інші, місцеві види риб, а сам — складна здобич для полювання.
"Телеграф" розповідав, що перших сонячних окунів виявляли у водах України ще в 19 столітті, однак так далеко на північ він забрався за останні 20 років. Вважається, що до Європи його завезли акваріумісти, проте в наших водах він став шкідником.
Наукова співробітниця Галицького національного природного парку Олександра Бучко пояснює, сонячний окунь ласує ікрою та мальками інших видів риб. Апетит у нього надмірний, а статевої зрілості досягає вже на другий рік — така конкуренція неприродна для українських риб, тож кількість місцевих хижаків зменшується.
Сприяє цьому і особливість самого сонячного окуня, розповіла "Телеграфу" іхтіологиня Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Юлія Куцоконь.
"Сонячний окунь є дуже непростою здобиччю для наших хижих риб. Навіть коли він маленький, він вже високотілий і має колючий спинний плавець. Особливо перші промені спинного плавця — дуже колючі як у всіх окунеподібних риб", — пояснила експертка.
Київські рибалки кажуть, що сонячний окунь ловився і на мормишку, і на вудку з хробаком — загалом на всі види тваринних насадок. Попри те, що цю рибу називають "сміттєвою" — її м'ясо їстівне.
Риби сміттєвих (інвазійних) видів мають високу здатність пристосовуватися до несприятливих умов — можуть виживати у водоймах із нижчим рівнем кисню, значними коливаннями температури тощо.
У цих видів (інвазійних, — ред.) ще є така особливість, що вони всі мають порційний нерест, невибагливі до умов, можуть витримувати широкий діапазон температури
Що відомо про сонячного окуня
Інші назви цієї риби — царьок чи сонячна піранья за його ненажерливість. Живе він в прісній воді, це хижак, який активно захищає свої гнізда. Особливість окуня — яскраве забарвлення. Спина зелено-оливкова, вкрита блакитно-зеленими візерунками та соковитими помаранчевими плямами. Чорна пляма на зябровій кришці у самців має червону облямівку, у самок — помаранчеву. Максимальна довжина риби — до 40 см, проте в Україні здебільшого виростає 10-20 см. В неволі може прожити до 12 років.
Сонячний окунь цілком придатний для споживання.М'ясо біле, дуже ніжне, позбавлене специфічного "болотяного" чи різкого рибного запаху, проте риба кістлява.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні масово поширився інший інвазивний вид — чебачок амурський. Це один із тих видів, кого іхтіологи рекомендують не випускати назад у водойму, а краще передавати на вивчення науковцям.