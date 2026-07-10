Бджола-бабайка в дії: відео полювання полку "Арей" на окупантів б'є рекорди в мережі

Захисники ревно спостерігають за переміщенням ворога

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253-й окремий штурмовий полк "Арей" Української добровольчої армії оприлюднив ефектні кадри своєї бойової роботи, які блискавично підкорили соцмережі. Відео, що демонструє затяте полювання на російських загарбників, за лічені дні зібрало понад 182 тисячі лайків та тисячі поширень.

Російські військові, які йшли на українську землю з наміром "пополювати", очевидно, забули головне правило: у цю гру завжди можна грати вдвох. Проте цього разу правила диктують українські захисники.

"Що ж, звикайте до ролі звичайної дичини. Бо в нашої бджоли-бабайки — гарна памʼять і добре наведений приціл", — прокоментували військові успішне відпрацювання по ворогу.

Кадри ліквідації окупантів та ворожої техніки вкотре доводять високу майстерність, точність та винахідливість штурмовиків полку "Арей". Кожен крок ворога на нашій землі залишається під пильним наглядом, а відплата за вторгнення наздоганяє загарбників миттєво. Стрімке зростання популярності відео є черговим свідченням потужної підтримки українського суспільства та захоплення майстерністю наших воїнів.