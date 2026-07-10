Пчела-бабайка в действии: видео охоты полка "Арей" на окупантов бьет рекорды в сети

Защитники ревностно наблюдают за перемещением врага

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253-й отдельный штурмовой полк "Арей" Украинской добровольческой армии обнародовал эффектные кадры своей боевой работы, молниеносно покорившие соцсети. Видео, демонстрирующее ярую охоту на российских захватчиков, за считанные дни собрало более 182 тысяч лайков и тысячи распространений.

Российские военные, шедшие на украинскую землю с намерением "охотиться", очевидно, забыли главное правило: в эту игру всегда можно играть вдвоем. Однако в этот раз правила диктуют украинские защитники.

"Что ж, привыкайте к роли обычной дичи. Потому что у нашей пчелы-бабайки — хорошая память и хорошо приведенный прицел", — прокомментировали военные успешную отработку по врагу.

Кадры ликвидации окупантов и вражеской техники в очередной раз доказывают высокое мастерство, точность и изобретательность штурмовиков полка "Арей". Каждый шаг врага на нашей земле остается под пристальным наблюдением, а возмездие за вторжение догоняет захватчиков мгновенно. Стремительный рост популярности видео является очередным свидетельством мощной поддержки украинского общества и восхищения мастерством наших воинов.