Як "проклясти" зміну і до чого повня: медики розповіли про свої забобони

Багаторічний досвід фахівців породив цілий набір незвичайних правил

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Незважаючи на те, що сучасна медицина спирається на наукові докази, медики мають свої негласні певні прикмети і заборони на змінах. Деякі з них можуть здатися досить незвичайними, але люди, пов’язані з медициною, кажуть, що вони перевірені роками.

Відповідну посаду було опубліковано у соціальній мережі Threads. Автор посту розповів про п’ять таких прикмет, а медики в коментарях додали свої чудасії.

Серед найвідоміших прикмет та заборон:

• не можна говорити, що зміна відбувається спокійно – після цього, за словами медиків, потік екстрених пацієнтів різко збільшується;

• ліжко, що звільнилося після перевода пацієнта, одразу не застилають новою білизною, побоюючись його швидкого повернення;

• нову медичну форму намагаються не одягати на нічне чергування, щоб не "притягнути" найважчу зміну;

• у повний місяць, як правило, з’являється велика кількість складних та непередбачуваних випадків;

• якщо за зміну надходить пацієнт із рідким діагнозом, існує повір’я, що незабаром з’явиться ще один із такою самою патологією.

У коментарях медики діляться досвідом, що в жодному разі їм не можна бажати на добраніч або спокійної зміни, коли ті на роботі. Як показала практика, після таких побажань ніч однозначно не буде спокійною.

Деякі говорять про ще одне незвичайне, але знайоме багатьом правилом — не піднімати інструмент, що впав, до ранку. Якщо ж порушити правило, то цієї ночі обов’язково надійдуть нові пацієнти.

Пост у соцмережі Threads

Пост у соцмережі Threads

Коментарі в соцмережі Threads

Коментарі в соцмережі Threads

Коментарі в соцмережі Threads

Коментарі в соцмережі Threads

Коментарі в соцмережі Threads

Коментарі в соцмережі Threads

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відома лікарня пояснила дивні ціни на протези, але питань менше не стало.