В Україні існує проблема з отриманням інвалідності. Кому її дають довічно

Один і той самий діагноз або медичний стан у різних людей може давати різний ступінь функціональних порушень

Попри реформу системи медико-соціальної експертизи (МСЕК), проблема встановлення строків інвалідності для осіб із незворотними анатомічними дефектами та станами залишається актуальною. Людям з серйозними проблемами зі здоров'ям доводиться щороку проходити через підтвердження інвалідності.

Чому люди з незворотними станами отримують інвалідність лише на рік

"Судово-юридична газета" розповіла про це на прикладі одного зі своїх читачів. Як відомо, МСЕК в Україні замінили на систему оцінювання повсякденного функціонування особи (ОПФО), проте проблеми залишилися ті самі.

Як розповів чоловік, експертна команда зафіксувала в нього наявність механічного протеза аортального клапана та визнала, що він має "стійку необоротну патологію". Такий стан передбачає встановлення групи інвалідності безстроково.

Однак, ігноруючи власні висновки про "необоротність", комісія обмежила термін інвалідності одним роком. В результаті людина, яка має незмінний медичний статус змушена проходити перевірку щороку.

Річ у тім, що група інвалідності та строк її дії залежить не лише від наявності окремого діагнозу або стану, а й від сукупної оцінки порушень функцій організму. Зокрема йдеться про їхню стійкість, прогнози, вплив на повсякденне функціонування людини тощо.

Терміни встановлення інвалідності — в яких випадках її дають безстроково

Постанова КМУ № 1338 передбачає випадки, коли інвалідність встановлюється безстроково та на певний термін:

безстроково — для осіб, які мають анатомічні дефекти або інші необоротні порушення функцій органів і систем організму згідно з частиною I додатка;

— для осіб, які мають анатомічні дефекти або інші необоротні порушення функцій органів і систем організму згідно з частиною I додатка; безстроково — для осіб, які проходять повторне оцінювання і мають інвалідність I групи протягом 5 років;

— для осіб, які проходять повторне оцінювання і мають інвалідність I групи протягом 5 років; на 5 років — для осіб, які мають онкологічні та онкогематологічні захворювання з несприятливим прогнозом згідно з частиною II додатка;

— для осіб, які мають онкологічні та онкогематологічні захворювання з несприятливим прогнозом згідно з частиною II додатка; на 5 років — для осіб, які мають хронічні захворювання з тяжким перебігом згідно з частиною III додатка;

— для осіб, які мають хронічні захворювання з тяжким перебігом згідно з частиною III додатка; на 1 рік — для осіб, яким вперше встановлюється III група інвалідності;

— для осіб, яким вперше встановлюється III група інвалідності; на 2 роки — для осіб, яким вперше встановлюється II група інвалідності;

— для осіб, яким вперше встановлюється II група інвалідності; на 1–3 роки — для осіб, які проходять повторне оцінювання.

Чому люди з інвалідністю мають проходити повторні перевірки

При цьому однаковий діагноз або медичний стан у різних людей може давати різний ступінь функціональних порушень, різну динаміку стану, різний прогноз та вплив на повсякденне життя. Саме тому експертна команда оцінює не лише сам діагноз, але й те, як він фактично впливає на функціонування організму.

У деяких випадках призначення повторного оцінювання через певний час може мати сенс. Це дає змогу перевірити динаміку стану, ефективність лікування або реабілітації, та зміни в обмеженнях у повсякденному житті.

Раніше "Телеграф" розповідав, що "Нова пошта" опинилася в центрі скандалу через ветерана з інвалідністю. Що сталося.