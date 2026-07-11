Как "проклясть" смену и к чему полнолуние: медики рассказали о своих суевериях

Многолетний опыт специалистов породил целый набор необычных правил

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Несмотря на то что современная медицина опирается на научные доказательства, у медиков есть свои негласные определенные приметы и запреты на сменах. Некоторые из них могут показаться довольно необычными, но люди, связанные с медициной говорят, что они проверены годами.

Соответствующий пост был опубликован в социальной сети Threads. Автор поста рассказал о пяти таких приметах, а медики в комментариях добавили свои причуды.

Среди самых известных примет и запретов:

• нельзя говорить, что смена проходит спокойно — после этого, по словам медиков, поток экстренных пациентов резко увеличивается;

• освободившуюся после перевода пациента кровать сразу не застилают новым бельем, опасаясь его скорого возвращения;

• новую медицинскую форму стараются не надевать на ночное дежурство, чтобы не "притянуть" самую тяжелую смену;

• в полнолуние, как правило, появляется большое количество сложных и непредсказуемых случаев;

• если за смену поступает пациент с редким диагнозом, существует поверье, что вскоре появится еще один с такой же патологией.

В комментариях медики делятся опытом, что ни в коем случае им нельзя желать спокойной ночи или спокойной смены, когда те на работе. Как показала практика, после таких пожеланий ночь однозначно не будет спокойной.

Некоторые говорят о еще одном необычном, но знакомом многим правиле — не поднимать упавший инструмент до утра. Если же нарушить правило, то в эту ночь обязательно поступят новые пациенты.

Пост в соцсети Threads

Пост в соцсети Threads

Комментарии в соцсети Threads

Комментарии в соцсети Threads

Комментарии в соцсети Threads

Комментарии в соцсети Threads

Комментарии в соцсети Threads

Комментарии в соцсети Threads

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известная больница объяснила странные цены на протезы, но вопросов меньше не стало.