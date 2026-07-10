"Українська бронетехніка" просить розголосу після скандальних обшуків СБУ (відео)

Полив'яний каже, що у виклику адвоката йому відмовили

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Підприємство "Українська бронетехніка" поділилося відеозаписом роботи працівників СБУ під час обшуків у заступника гендиректора ТОВ Максима Полив'яного. На записі видно, як до чоловіка приміняли фізичну силу, змусили стати на коліна та використовували у зверненні нецензурну лексику.

Відповідне відео "УБ" оприлюднила на своїй офіційній сторінці у Facebook. Представники компанії стверджують, що через жорстоке поводження правоохоронців Полив'яний потрапив до лікарні — у нього діагностували струс мозку.

Чому СБУ приходила з обшуком?

Офіційна версія стосовно слідчих дій стосується начебто постачання на фронт неякісних чи застарілих гранатометів. В "Українській бронетехніці" подібні звинувачення викидають, адже діяли згідно закону: брали участь в аукціоні Агенції оборонних закупівель, витримали конкуренцію інших постачальників, запропонували кілька варіантів озброєння на вибір.

"Державний замовник обрав найдешевші – чеські одноразові гранатомети, яких раніше було поставлено десятки тисяч. Завод країни НАТО надав всі сертифікати якості та походження. Гранатомети виїхали з чеського виробництва з заводським пломбами – і з цими ж пломбами ми їх привезли до військових частин. Офіційні підтвердження заводу-виробника вже направлялися до Служби безпеки України та до Офісу Генерального прокурора України. 114 стаття притягується навмисно для залякування та тиску, правові підстави такої кваліфікації відсутні", — переконані працівники компанії.

Що говорять на підприємстві стосовно обшуків

Як пишуть в "Українській бронетехніці", співробітники Служби безпеки України прийшли до Максима Полив'яного зі зброєю, били його по ногах та надягли кайданки. Потім чоловіка затягли до вбиральні, де завдали ударів по голові. І лише пізніше, вже у вітальні, розпочали офіційний запис "слідчих дій" і нарешті представилися.

"Пізніше нашого колегу госпіталізують, а СБУ у пресрелізі повідомить, що під час слідчих дій до жодної особи фізичне насильство не застосовувалось і зауважень не надходило… Українці століттями зі зброєю в руках відстоюють незалежність та власні цінності. Росія – міліцейська країна без моралі, країна катів та садистів, країна безправ’я та приниження. Пам’ятаючи про десятки тисяч загиблих у цій війні, ми просто не маємо права дозволити цій росії з’явитися в Україні", — пише пресслужба компанії.

Максим Полив'яний

Максим Полив'яний є заступником гендиректора ТОВ "Українська бронетехніка". 49-річний офіцер запасу, живе один, піклується про літніх батьків. У підприємстві підкреслюють, що чоловік має 23 роки робочого стажу в оборонному секторі.

"З початку повномасштабного вторгнення він підготував та виконав понад 150 державних контрактів, за якими наші захисники отримали тисячі тон боєприпасів, озброєння, бронетехніку та дрони. Він не наркодилер, не шпигун та не вбивця. Не існує жодного пояснення, чому до нього вламуються одразу 9 (!) російськомовних співробітників СБУ, які вдаються до погроз зброєю, використання кайданок та тортур", — обурюються в "УБ".

Колектив підприємства вимагає від Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України об’єктивного та неупередженого розслідування. На переконання "УБ", ці представники Служби не мають права ганьбити лави відомства, насаджуючи "руський мир". Підприємство також звертається до дипломатичних місій іноземних країн, правозахисних організацій та до свідомого українського суспільства із важливим закликом — право на гідність однієї окремої людини є основою гідності всієї нації.