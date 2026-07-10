"Украинская бронетехника" просит огласки после скандальных обысков СБУ (видео)

Полывянный говорит, что по вызову адвоката ему отказали

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Предприятие "Украинская бронетехника" поделилось видеозаписью работы сотрудников СБУ во время обысков у заместителя гендиректора ООО Максима Полывянного. На записи видно, как к мужчине применяли физическую силу, заставили опуститься на колени и использовали в обращении нецензурную лексику.

Соответствующее видео "УБ" обнародовало на своей официальной странице в Facebook. Представители компании утверждают, что из-за жестокого обращения правоохранителей Полывянный попал в больницу — у него диагностировали сотрясение мозга.

Почему СБУ приходила с обыском?

Официальная версия в отношении следственных действий касается якобы поставок на фронт некачественных или устаревших гранатометов. В "Украинской бронетехнике" подобные обвинения выбрасывают, ведь действовали согласно закону: участвовали в аукционе Агентства оборонных закупок, выдержали конкуренцию других поставщиков, предложили несколько вариантов вооружения на выбор.

"Государственный заказчик выбрал самые дешевые — чешские одноразовые гранатометы, которых ранее было поставлено десятки тысяч. Завод страны-члена НАТО предоставил все сертификаты качества и происхождения. Гранатометы покинули чешский завод с заводскими пломбами — и с этими же пломбами мы доставили их в воинские части. Официальные подтверждения завода-производителя уже были направлены в Службу безопасности Украины и в Офис Генерального прокурора Украины. Статья 114 применяется намеренно с целью запугивания и давления, правовые основания для такой квалификации отсутствуют", — убеждены сотрудники компании.

Что говорят на предприятии по обыскам

Как пишут в "Украинской бронетехнике", сотрудники Службы безопасности Украины пришли к Максиму Полывянному с оружием, били его по ногам и надели наручники. Затем мужчину затащили в туалет, где нанесли удары по голове. И только позже, уже в гостиной, приступили к официальной записи "следственных действий" и наконец представились.

"Позже нашего коллегу госпитализируют, а СБУ в прессрелизе сообщит, что во время следственных действий ни к одному лицу физическое насилие не применялось и замечаний не поступало… Украинцы веками с оружием в руках отстаивают независимость и собственные ценности. Россия – милицейская страна без морали, страна и стран. Помня о десятках тысяч погибших в этой войне, мы просто не имеем права разрешить этой России появиться в Украине", — пишет пресс-служба компании.

Максим Полывянный

Максим Полывянный является заместителем гендиректора ООО "Украинская бронетехника". 49-летний офицер запаса, живет один, заботится о пожилых родителях. В предприятии подчеркивают, что у мужчины 23 года рабочего стажа в оборонном секторе.

"С начала полномасштабного вторжения он подготовил и выполнил более 150 государственных контрактов, в рамках которых наши защитники получили тысячи тонн боеприпасов, вооружения, бронетехники и дронов. Он не наркодилер, не шпион и не убийца. Нет никакого объяснения, почему к нему ворвались сразу 9 (!) русскоязычных сотрудников СБУ, которые прибегают к угрозам оружием, использованию наручников и пыткам", — возмущаются в "УБ".

Коллектив предприятия требует от Государственного бюро расследований и Службы безопасности объективного и беспристрастного расследования. По убеждению "УБ", эти представители Службы не имеют права позорить ряды ведомства, насаждая "русский мир". Предприятие также обращается к дипломатическим миссиям иностранных стран, правозащитных организаций и сознательному украинскому обществу с важным призывом — право на достоинство одного отдельного человека является основой достоинства всей нации.