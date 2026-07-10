До українця навідався містичний птах, якого вважають символом України (відео)

Ці пернаті все частіше з'являються у містах

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Українець показав хижого птаха, який зранку з'явився біля його вікна. До нього навідалося пташеня боривітру.

Українець опублікував відео своєї пернатої гості у соцмережі Threads. У коментарях зазначили, що пташка, яка до нього завітала — дівчинка-підлітка.

Боривітра все частіше можна зустріти в містах

Цей рідкісний хижий птах родини соколових, відомий своєю унікальною здатністю тріпотіти крилами та зависати на одному місці в повітрі, вишукуючи здобич. Завдяки цій здатності "боротися з вітром" боривытер став символом незламності та свободи.

Як пояснив "Телеграфу" орнітолог Василь Костюшин, цей рідкісний хижий птах родини соколиних (інша назва боривітру — пустельга), все частіше зустрічається у містах. Хоча зазвичай він обирає скелясті ділянки або відкриті простори, сьогодні боривітри активно заселяють урбанізовані території.

Боривітер. Фото: Вікіпедія

Головна причина у наявності кормової бази: у місті для боривітра вистачає дрібних гризунів та дрібних птахів. Пернатий хижак добре пристосовується до умов міського середовища. Замість природних скель — багатоповерхівки.

Чому боривітра вважають містичним птахом та символом України

Деякі українці вважають боривітра містичним птахом. На їхню думку, він — "зв’язковий між світами", який приносить людям звістки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба минулого року зробив незвичайне татуювання. На своїй руці дипломат зобразив боривітра з легендарного панно мисткині Алли Горської у Маріуполі. Він є справжнім символом України, переконаний Кулеба.