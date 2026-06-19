Як з фільму жахів. Українців здивував птах: що в ньому особливого (фото)

Цих пернатих називають "птахами Ісуса"

У мережі українці здивував птах, який схожий на дивну істоту з фільму жахів. Виявилось, що пернатий мешкає в Африці.

Відповідний допис опублікував користувач у Threads. За його словами, птах на фото — це какан (африканська якана).

"Крипота дня: в Африці живе птах, який виглядає як прибулець із фільмів жахів з купою ніг", — йдеться у повідомленні.

Пост про дивного птаха

Автор додав, що насправді якан — це звичайний птах, а "зайві" ноги належать пташенятам. Вони за небезпеки ховаються у густому пір'ї батьків так, що видно одні лапки.

Африканська якана

Африканська якана

Користувачі в мережі вже пожартували про те, що пташенята радо використовують цю перевагу за будь-якої нагоди. Також хтось згадав, що діти досить часто ховаються так, що видно якусь частину тіла. Люди писали:

Є підозра, що ці маленькі хитрожопі пуцьвірінки туди лізуть, бо в них чисто "лапки болять".

Нагадало як я у дитинстві ховалася за шторою, але ноги постійно мене видавали.

У птахів якась сумочка Герміони точно є. Як вони так ховаються, що не видно, не враховуючи лап. І в гніздах, батьки теж зверху на пташенятах лежать і ті не душаться, а чілять собі.

Для довідки

Африканська якана — це унікальний водоплавний птах, відомий своєю здатністю "ходити по воді". Завдяки цьому цей вид часто називають "птахами Ісуса".

Африканська якана

Якана має надзвичайно довгі пальці та кігті. Вони рівномірно розподіляють її вагу по листках латаття та водяної рослинності, створюючи ілюзію ходіння по воді. Цікаво, що у цього виду самиці більші за самців, вони захищають велику територію та можуть спаровуватися з кількома самцями. Після відкладання яєць самиця втрачає інтерес до потомства, а висиджуванням і вихованням займається виключно самець.

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