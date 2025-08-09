Птах, який є символом України, перебирається в міста. Орнітолог пояснив причини

Птах пристосовується до міських умов

Боривітер нещодавно був помічений просто посеред двору у Запоріжжі. Ці хижі птахи все частіше селяться у містах, адже там для них достатня кормова база та звичні умови гніздування.

Про це "Телеграфу" розповів орнітолог та завідувач відділу моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України Василь Костюшин. За його словами, деякі хижі птахи переселяються у міста, тому що там багато дрібних птахів, які є їжею для хижаків.

А от боривітер, це скоріше не тому, що тут багато птахів. А тому що, боривітер, він і мишей їсть. Місто — це як скали для нього, він може гніздуватися на якихось будівлях — як на урвищах десь біля річок чи моря. І тут є кормова база Василь Костюшин

Боривітер

Крім того, за словами орнітолога, боривітер (інша назва пустельга), може страждати від різних хижаків, але в місті хижаків менше. Є думка, що в містах, де багато котів, птахи стають їхньою здобиччю, проте Костюшин, вважає, що це не зовсім так, адже переважна більшість котів не полюють на птахів.

Тобто боривітер прийшов (в міста, — ред.) також за кормовою базою, за нормальними умовами гніздування … Він гніздується часто на скалах. Тобто будівля — це скала штучна для нього. Ну і, оскільки він багато поїдає птахів, то тут голуби для нього, це така улюблена страва, здобич орнітолог

Також, за словами фахівця, ближче до міст перебираються яструби. Проте цей птах гніздується на деревах, тому оселяється переважно навколо міст та сіл, де можна спокійно робити гнізда на деревах. А годуватися яструби літають у міста.

Боривітра вважають символом України — чому

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у червні показав нове незвичайне татуювання. На своїй руці український дипломат зобразив боривітра, який став символом Маріуполя в образі легендарного панно мисткині Алли Горської. Малюнок був частково зруйнований російськими загарбниками у 2022 році і наразі його доля невідома.

Боривітер — сокіл, який отримав свою назву за уміння зависати на одному місці в повітрі, тримаючись проти вітру і переборюючи його. Боривітер — мозаїчне панно, яке створила геніальна українка Алла Горська у 1967 році … Під час облоги Маріуполя російськими військами частина панно була зруйнована вибухом. Боривітер Горської — як на мене, є одним з символів України. Нас бʼють, але ніколи не вбʼють. Бо ми переборюємо навіть вітер Дмитро Кулеба

Панно Боривітер у Маріуполі

Раніше "Телеграф" розповідав, чи справді в городах України стає менше горобців. Багато хто сприймає це як тривожний сигнал про погіршення екологічної ситуації.