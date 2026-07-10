К украинцу наведалась мистическая птица, которую считают символом Украины (видео)

Эти пернатые все чаще появляются в городах

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Украинец показал хищную птицу, которая утром появилась у его окна. К нему наведался птенец боривитра.

Украинец опубликовал видео своей пернатой гости в соцсети Threads. В комментариях отметили, что птичка, которая к нему прилетела — девочка-подросток.

Боривитра все чаще можно встретить в городах

Эта редкая хищная птица семьи соколовых, известная своей уникальной способностью трепетать крыльями и зависать на одном месте в воздухе, выискивая добычу. Благодаря этой способности "бороться с ветром" боривитер стала символом несокрушимости и свободы.

Как пояснил "Телеграфу" орнитолог Василий Костюшин, эта редкая хищная птица семьи соколиных (другое название пустельга), все чаще встречается в городах. Хотя обычно она выбирает скалистые участки или открытые просторы, сегодня боривитры активно заселяют урбанизированные территории.

Боривитер. Фото: Википедия

Главная причина в наличии кормовой базы: в городе для пустельги хватает мелких грызунов и мелких птиц. Пернатый хищник хорошо приспосабливается к условиям городской среды. Вместо естественных скал – многоэтажки.

Почему боривитра считают мистической птицей и символом Украины

Некоторые украинцы считают боривитра мистической птицей. По их мнению, он — "связной между мирами", который приносит людям известия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в прошлом году сделал необычную татуировку. На своей руке дипломат изобразил боривитра с легендарного панно художницы Аллы Горской в Мариуполе. Он настоящий символ Украины, убежден Кулеба.