К украинцу наведалась мистическая птица, которую считают символом Украины (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Эти пернатые все чаще появляются в городах
Украинец показал хищную птицу, которая утром появилась у его окна. К нему наведался птенец боривитра.
Украинец опубликовал видео своей пернатой гости в соцсети Threads. В комментариях отметили, что птичка, которая к нему прилетела — девочка-подросток.
Переглянути в Threads
Переглянути в Threads
Боривитра все чаще можно встретить в городах
Эта редкая хищная птица семьи соколовых, известная своей уникальной способностью трепетать крыльями и зависать на одном месте в воздухе, выискивая добычу. Благодаря этой способности "бороться с ветром" боривитер стала символом несокрушимости и свободы.
Как пояснил "Телеграфу" орнитолог Василий Костюшин, эта редкая хищная птица семьи соколиных (другое название пустельга), все чаще встречается в городах. Хотя обычно она выбирает скалистые участки или открытые просторы, сегодня боривитры активно заселяют урбанизированные территории.
Главная причина в наличии кормовой базы: в городе для пустельги хватает мелких грызунов и мелких птиц. Пернатый хищник хорошо приспосабливается к условиям городской среды. Вместо естественных скал – многоэтажки.
Почему боривитра считают мистической птицей и символом Украины
Некоторые украинцы считают боривитра мистической птицей. По их мнению, он — "связной между мирами", который приносит людям известия.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в прошлом году сделал необычную татуировку. На своей руке дипломат изобразил боривитра с легендарного панно художницы Аллы Горской в Мариуполе. Он настоящий символ Украины, убежден Кулеба.