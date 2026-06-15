Нові 100 грн зʼявляться в Україні: чи треба міняти старі купюри

На зворотному боці зʼявиться патріотичне гасло

У вівторок, 16 червня, Національний банк України вводить у готівковий обіг модифіковані банкноти номіналом 100 грн. Виникає питання: що робити з сотнями старого зразка?

Про появу нових купюр повідомили на сайті НБУ. В правій верхній частині на зворотному боці зʼявиться патріотичне гасло: "Слава Україні! Героям слава!".

У пресслужбі пояснили, що усі інші елементи дизайну та захисту цих банкнот відповідають купюрам номіналом 100 грн зразка 2014 року.

Нацбанк із 16 червня розпочне видачу модифікованих банкнот номіналом 100 грн банкам України, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки для подальшого забезпечення ними грошового обігу, йдеться у публікації.

Нові купюри номіналом 100 грн. Фото: НБУ

Таким чином введення в обіг нових банкнот номіналом 100 грн завершує модифікацію усього банкнотного ряду національної валюти, розпочату НБУ у серпні 2024 року, до 33 річниці незалежності України.

"Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 100 грн попередніх років виготовлення на модифіковані банкноти. Як законний платіжний засіб вони перебуватимуть в обігу разом із банкнотами номіналом 100 грн попередніх років виготовлення", – зауважили в Нацбанку.

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