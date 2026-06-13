Щоб не тільки Леся. Кого із жінок хочуть бачити на українських купюрах

З шести номіналів купюр, що зараз в обігу, лише на одній — жінка

В Україні час від часу обговорюється питання про введення купюр номіналом 2000 гривень: це могло б спростити великі готівкові розрахунки та зменшити кількість банкнот у гаманцях. Поки експерти сперечаються, чи потрібна така купюра, в мережі вже запропонували дизайн.

Користувачка соцмережі Threads з ніком merlinpo.925 пропонує, щоб на майбутній купюрі розмістили зображення княгині Ольги. Вона вважає несправедливим, що з усіх банкнот зображення жінки лише на одній — поетеса Леся Українка на банкноті 200 гривень.

"Всіх чоловіків яких можна згадали, а з жінок одна Леся", — пише вона.

Княгиня Ольга — княгиня київська, дружина київського князя Ігоря Рюриковича. Після смерті чоловіка (осінь 944) зійшла на київський престол та була фактичною правителькою Русі у 944—964 роках.

Княгиня Ольга. Фото: portalhistoryua.com

Вона першою серед монархів прийняла християнство та провела першу в історії держави податкову реформу. Саме княгиня Ольга заклала фундамент для майбутнього хрещення Русі та зміцнила міжнародний авторитет і державність сучасної України.

Які видатні українці зображені на сучасних банкнотах гривні

Зараз в грошовому обігу України перебувають банкноти номіналом у 20, 50, 100, 200, 500 і 1000 гривень. Остання з'явилася не так давно — шість років тому

20 грн — Іван Франко, письменник, поет, науковець і громадський діяч

50 грн — Михайло Грушевський, історик, державний діяч, голова Центральної Ради УНР

100 грн — Тарас Шевченко, поет, художник і громадський діяч

200 грн — Леся Українка, поетеса, письменниця, перекладачка

500 грн — Григорій Сковорода, філософ, поет і педагог

1000 грн — Володимир Вернадський, природознавець, засновник і перший президент Української академії наук

Нагадаємо, раніше журналісти "Телеграфу" розбиралися, чи варто Україні запроваджувати банкноту номіналом 2000 гривень, які аргументи наводять експерти та чому цей крок може бути як доцільним, так і марним.