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В України на війні є тимчасове вікно можливостей: джерело в НАТО назвало терміни

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Зеленський обговорив військові потреби України з партнерами на саміті ЄС Новина оновлена 10 липня 2026, 14:10
Зеленський обговорив військові потреби України з партнерами на саміті ЄС. Фото 22 ОМБр, колаж "Телеграф"

Київ просить союзників зосередити допомогу на п'яти ключових напрямках

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У НАТО заговорили про унікальний шанс та вікно можливостей для України у війні з Росією. Йдеться про найближчий час.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": У Зеленського є своя стратегія, а в Путіна – проблеми з елітами: про що говорили за лаштунками саміту в Анкарі

"Існує рідкісне "вікно можливостей" тривалістю від шести до дев’яти місяців, протягом якого Україна може й надалі перехоплювати ініціативу на полі бою — за умови, що матиме необхідні ресурси", — заявив "Телеграфу" високопоставлений чиновник Північноатлантичного альянсу.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський на саміті НАТО. Фото: president.gov.ua

Щодо спроможностей України, то Київ послідовно просить союзників зосередити допомогу на п'яти ключових напрямах. Найголовніше це:

  • посилення протиповітряної оборони,
  • постачання безпілотників, адаптованих до роботи безпосередньо біля лінії фронту,
  • постачання далекобійних артилерійських боєприпасів,
  • постачання засобів радіоелектронної боротьби,
  • підтримка енергетичного сектору України.

За оцінками НАТО, вікно можливостей для України триватиме 6-9 місяців. Цей період називають через те, що за оцінками української сторони, впродовж цього часу Москва здатна наздогнати Київ за темпами інновацій та мобілізації. Тому задача союзників — не дати Україні відстати.

Раніше "Телеграф" розповідав про головні заяви президента України Володимира Зеленського після саміту НАТО. Він говорив про останній козир Путіна, ракети до Patriot та не тільки.

Теги:
#Україна #НАТО #Війна