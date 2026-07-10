В України на війні є тимчасове вікно можливостей: джерело в НАТО назвало терміни

Київ просить союзників зосередити допомогу на п'яти ключових напрямках

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У НАТО заговорили про унікальний шанс та вікно можливостей для України у війні з Росією. Йдеться про найближчий час.

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"Існує рідкісне "вікно можливостей" тривалістю від шести до дев’яти місяців, протягом якого Україна може й надалі перехоплювати ініціативу на полі бою — за умови, що матиме необхідні ресурси", — заявив "Телеграфу" високопоставлений чиновник Північноатлантичного альянсу.

Володимир Зеленський на саміті НАТО. Фото: president.gov.ua

Щодо спроможностей України, то Київ послідовно просить союзників зосередити допомогу на п'яти ключових напрямах. Найголовніше це:

посилення протиповітряної оборони,

постачання безпілотників, адаптованих до роботи безпосередньо біля лінії фронту,

постачання далекобійних артилерійських боєприпасів,

постачання засобів радіоелектронної боротьби,

підтримка енергетичного сектору України.

За оцінками НАТО, вікно можливостей для України триватиме 6-9 місяців. Цей період називають через те, що за оцінками української сторони, впродовж цього часу Москва здатна наздогнати Київ за темпами інновацій та мобілізації. Тому задача союзників — не дати Україні відстати.

Раніше "Телеграф" розповідав про головні заяви президента України Володимира Зеленського після саміту НАТО. Він говорив про останній козир Путіна, ракети до Patriot та не тільки.