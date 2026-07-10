В України на війні є тимчасове вікно можливостей: джерело в НАТО назвало терміни
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Київ просить союзників зосередити допомогу на п'яти ключових напрямках
У НАТО заговорили про унікальний шанс та вікно можливостей для України у війні з Росією. Йдеться про найближчий час.
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"Існує рідкісне "вікно можливостей" тривалістю від шести до дев’яти місяців, протягом якого Україна може й надалі перехоплювати ініціативу на полі бою — за умови, що матиме необхідні ресурси", — заявив "Телеграфу" високопоставлений чиновник Північноатлантичного альянсу.
Щодо спроможностей України, то Київ послідовно просить союзників зосередити допомогу на п'яти ключових напрямах. Найголовніше це:
- посилення протиповітряної оборони,
- постачання безпілотників, адаптованих до роботи безпосередньо біля лінії фронту,
- постачання далекобійних артилерійських боєприпасів,
- постачання засобів радіоелектронної боротьби,
- підтримка енергетичного сектору України.
За оцінками НАТО, вікно можливостей для України триватиме 6-9 місяців. Цей період називають через те, що за оцінками української сторони, впродовж цього часу Москва здатна наздогнати Київ за темпами інновацій та мобілізації. Тому задача союзників — не дати Україні відстати.
Раніше "Телеграф" розповідав про головні заяви президента України Володимира Зеленського після саміту НАТО. Він говорив про останній козир Путіна, ракети до Patriot та не тільки.