У Украины на войне есть временное окно возможностей: источник в НАТО назвал сроки

Киев просит союзников сосредоточить помощь на пяти ключевых направлениях

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В НАТО заговорили об уникальном шансе и окне возможностей для Украины в войне с Россией. Речь идет о ближайшем времени.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": У Зеленского есть своя стратегия, а у Путина – проблемы с элитами: о чем говорили за кулисами саммита в Анкаре

"Существует редкое "окно возможностей" продолжительностью от шести до девяти месяцев, в течение которого Украина может и дальше перехватывать инициативу на поле боя — при условии, что будет иметь необходимые ресурсы", — заявил "Телеграфу" высокопоставленный чиновник Североатлантического альянса.

Владимир Зеленский на саммите НАТО. Фото: president.gov.ua

Что касается возможностей Украины, то Киев последовательно просит союзников сосредоточить помощь на пяти ключевых направлениях. Самое главное — это:

усиление противовоздушной обороны,

снабжение беспилотниками, адаптированными к работе непосредственно у линии фронта,

поставка дальнобойных артиллерийских боеприпасов,

поставка средств радиоэлектронной борьбы,

поддержка энергетического сектора Украины.

По оценкам НАТО, окно возможностей для Украины будет длиться 6-9 месяцев. Этот период называют потому, что по оценкам украинской стороны, на протяжении этого времени Москва способна догнать Киев по темпам инноваций и мобилизации. Поэтому задача союзников не дать Украине отстать.

Ранее "Телеграф" рассказывал о главных заявлениях президента Украины Владимира Зеленского после саммита НАТО. Он говорил о последнем козыре Путина, ракетах к Patriot и не только.