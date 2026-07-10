Вихідні будуть із сюрпризами: де в Україні скоро зіпсується погода

Сонячні періоди чергуватимуть з опадами

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Найближчими вихідними погода в Україні залишатиметься мінливою. У деяких регіонах очікуються короткочасні дощі, місцями вони супроводжуватимуться грозами. Але опади не будуть довготривалими, між дощами будуть сонячні прояснення.

Про це у своєму Telegram-каналі розповіла найпопулярніший український синоптик Наталія Діденко. За її словами, у суботу, 11 липня, переважно суха погода переважатиме на південному сході.

Погода в Україні 11 липня. Скріншот: Укргідрометцентр

А в неділю зона без істотних опадів зміститься у центральні та південні регіони України. Тим часом на решті території можуть бути опади.

Погода в Україні 12 липня. Скріншот: Укргідрометцентр

Температура повітря протягом дня очікується +20+25 градусів, у південній частині +25+28 градусів.

У Києві на вихідних очікуються короткочасні дощі, певно, з грозами. Температура повітря максимально досягатиме +20+22 градусів.

Погода у Києві 11 липня. Скріншот: Sinoptik.ua

Погода у Києві 12 липня. Скріншот: Sinoptik.ua

Водночас, Наталія Діденко прогнозує потепління, яке прийде в Україну після вихідних. Проте надзвичайна спека є малоймовірною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що циклон "Бернадетт" принесе в Україну дощі та грози. Розповідаємо, коли повернеться спека.