Грози, шквали та спека до +36 °С: метеоролог розповів, якою буде погода до кінця липня в Україні

Друга половина місяця може здивувати

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У липні в Україні очікується нестабільна погода — від сильних дощів, гроз та місцями шквального вітру до повернення сильної спеки.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич. За його словами, опади прийдуть до України з 10 по 15 липня.

У багатьох областях будуть дощі, подекуди зливи. Можливі грози, сильний вітер та шквали. Менше дощів буде у Криму, на півдні Одеської області та на Закарпатті.

Температура повітря з 10 по 13 липня в нічний час коливатиметься в межах +8…+16 °С, удень становитиме +15…+23 °С, у південно-східній половині +24…+29 °С.

Погода в Україні 10 липня. Скріншот: Укргідрометцентр

З 14 липня вночі температура повітря буде вищою — до +13…+19 °С, удень до +25…+30 °С. Найвищі температури слід очікувати ближче до кінця другої декади місяця. Тобто ближче до 20-х чисел.

Погода в Україні 14 липня. Скріншот: Укргідрометцентр

Потім із 17 по 20 липня очікується сильна спека. Вдень буде до +28…+33 °С вдень, а на південній частині та на Донбасі місцями спека може посилитися до +34…+36 °С. А вночі до +15…+22°С.

На тлі спекотної погоди 19 та 20 липня у західних, північно-західних та південно-західних регіонах України пройдуть грозові зливи, місцями у супроводі шквалів та граду. На решті території країни істотних опадів не передбачається. Вітер протягом прогнозованого періоду очікується помірним

Водночас у південно-східних областях у зв’язку з очікуваною спекотною погодою підвищиться рівень пожежної небезпеки у лісових екосистемах, тому слід бути уважними при поводженні з вогнем на відкритій місцевості.

На карті представлено очікуваний прогноз середньої аномалії температури повітря (відхилення від норми) у Європі на період з 13 по 20 липня 2026 року.

Прогноз середньої аномалії температури повітря в Європі на період з 13 по 20 липня 2026

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що зливи в Україні все частіше нагадують тропічні. Стало відомо, чому так насправді.