Выходные будут с сюрпризами: где в Украине скоро испортится погода

Солнечные периоды будут чередоваться с осадками

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В ближайшие выходные погода в Украине будет оставаться переменчивой. В некоторых регионах ожидаются кратковременные дожди, местами они будут сопровождаться грозами. Но осадки не будут продолжительными, между дождями будут солнечные прояснения.

Об этом в своем Telegram-канале рассказала популярный украинский синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в субботу, 11 июля, преимущественно сухая погода будет преобладать на юго-востоке.

Погода в Украине 11 июля. Скриншот: Укргидрометцентр

А в воскресенье зона без существенных осадков сместится в центральные и южные регионы Украины. Тем временем на остальной территории могут быть осадки.

Погода в Украине 12 июля. Скриншот: Укргидрометцентр

Температура воздуха будет течение дня ожидается +20+25 градусов, в южной части +25+28 градусов.

В Киеве на выходных ожидаются кратковременные дожди, вероятно, с грозами. Температура воздуха будет максимально достигать +20+22 градусов.

Погода в Киеве 11 июля. Скриншот: Sinoptik.ua

Погода в Киеве 12 июля. Скриншот: Sinoptik.ua

В то же время Наталья Диденко прогнозирует потепление, которое придет в Украину после выходных. Однако чрезвычайная жара маловероятна.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что циклон "Бернадетт" принесет в Украину дожди и грозы. Рассказываем, когда вернется жара.