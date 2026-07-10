Выходные будут с сюрпризами: где в Украине скоро испортится погода
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Солнечные периоды будут чередоваться с осадками
В ближайшие выходные погода в Украине будет оставаться переменчивой. В некоторых регионах ожидаются кратковременные дожди, местами они будут сопровождаться грозами. Но осадки не будут продолжительными, между дождями будут солнечные прояснения.
Об этом в своем Telegram-канале рассказала популярный украинский синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в субботу, 11 июля, преимущественно сухая погода будет преобладать на юго-востоке.
А в воскресенье зона без существенных осадков сместится в центральные и южные регионы Украины. Тем временем на остальной территории могут быть осадки.
Температура воздуха будет течение дня ожидается +20+25 градусов, в южной части +25+28 градусов.
В Киеве на выходных ожидаются кратковременные дожди, вероятно, с грозами. Температура воздуха будет максимально достигать +20+22 градусов.
В то же время Наталья Диденко прогнозирует потепление, которое придет в Украину после выходных. Однако чрезвычайная жара маловероятна.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что циклон "Бернадетт" принесет в Украину дожди и грозы. Рассказываем, когда вернется жара.