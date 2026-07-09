Смерчі, хвилі спеки і не тільки: до якої нової погодної реальності готуватись українцям
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Природа реагує на глобальне потепління не лише підвищенням температури
Найближчими роками Україну все частіше накриватимуть хвилі спеки, посухи, потужні зливи, град, шквали та смерчі. Але навіть незважаючи на потепління, клімат країни все ж таки поки не можна назвати середземноморським.
Про це розповів метеоролог, кандидат географічних наук, завідувач відділу фізики атмосфери Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України Віталій Шпиг в інтерв’ю "Телеграфу": "Спека +40 в Україні — не межа, а зиму "втрачаємо": кліматолог вразив прогнозом".
"Визначення клімату враховує не лише температуру, а й режим опадів, а він в Україні залишається характерним для помірних широт. Глобальне потепління змінило структуру опадів: раніше переважали помірні дощі, корисні для сільського господарства, тепер частішають сильні зливи — коли довго немає дощу, а потім за кілька годин випадає місячна або й дві місячні норми опадів", — каже Шпиг.
За його словами, такі зливи вже належать до стихійних гідрометеорологічних явищ і несуть ризик підтоплень, збитків і навіть людських жертв. Така тенденція зберігатиметься як мінімум у найближчі 10 років.
Водночас співрозмовник розповів, чи глобальне потепління означає лише зростання температури чи почастішання інших небезпечних явищ — злив, граду, шквалів, смерчів. Він зазначив, що наслідком глобального потепління є загальне зростання екстремальності погодних умов. Тобто кількість хвиль тепла і днів із посухою зростатиме, а опади все частіше випадатимуть у вигляді потужних окремих злив. Град – явище локальне, але частота випадків випадання граду також зростатиме.
"Щодо шквалів — вони й зараз третє за частотою небезпечне явище після злив і гроз, яке пов'язане з конвективними хмарами, і це співвідношення, найімовірніше, збережеться. А смерчі, які раніше фіксували переважно в Криму, тепер трапляються дедалі частіше й у північних областях — зокрема на Київщині та Житомирщині. Найсприятливіші умови для їх утворення — уздовж великих площ із відкритою водною поверхнею, зокрема Дніпро та узбережжя Чорного моря", — пояснює метеоролог.
Також співрозмовник розповів, чому після кількох днів сильної спеки часто виникають сильні грози. Причина в тому, що розпечена поверхня землі зустрічається з більш прохолодним та вологим повітрям. Через такий перепад швидко формуються високі грозові хмари. Чим вони потужніші, тим вища ймовірність небезпечних погодних явищ — сильних злив, граду, шквалистого вітру і навіть смерчів.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що зливи в Україні все частіше нагадують тропічні. Стало відомо, чому так насправді.