Смерчі, хвилі спеки і не тільки: до якої нової погодної реальності готуватись українцям

Природа реагує на глобальне потепління не лише підвищенням температури

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Найближчими роками Україну все частіше накриватимуть хвилі спеки, посухи, потужні зливи, град, шквали та смерчі. Але навіть незважаючи на потепління, клімат країни все ж таки поки не можна назвати середземноморським.

Про це розповів метеоролог, кандидат географічних наук, завідувач відділу фізики атмосфери Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України Віталій Шпиг в інтерв’ю "Телеграфу": "Спека +40 в Україні — не межа, а зиму "втрачаємо": кліматолог вразив прогнозом".

"Визначення клімату враховує не лише температуру, а й режим опадів, а він в Україні залишається характерним для помірних широт. Глобальне потепління змінило структуру опадів: раніше переважали помірні дощі, корисні для сільського господарства, тепер частішають сильні зливи — коли довго немає дощу, а потім за кілька годин випадає місячна або й дві місячні норми опадів", — каже Шпиг.

За його словами, такі зливи вже належать до стихійних гідрометеорологічних явищ і несуть ризик підтоплень, збитків і навіть людських жертв. Така тенденція зберігатиметься як мінімум у найближчі 10 років.

Водночас співрозмовник розповів, чи глобальне потепління означає лише зростання температури чи почастішання інших небезпечних явищ — злив, граду, шквалів, смерчів. Він зазначив, що наслідком глобального потепління є загальне зростання екстремальності погодних умов. Тобто кількість хвиль тепла і днів із посухою зростатиме, а опади все частіше випадатимуть у вигляді потужних окремих злив. Град – явище локальне, але частота випадків випадання граду також зростатиме.

"Щодо шквалів — вони й зараз третє за частотою небезпечне явище після злив і гроз, яке пов'язане з конвективними хмарами, і це співвідношення, найімовірніше, збережеться. А смерчі, які раніше фіксували переважно в Криму, тепер трапляються дедалі частіше й у північних областях — зокрема на Київщині та Житомирщині. Найсприятливіші умови для їх утворення — уздовж великих площ із відкритою водною поверхнею, зокрема Дніпро та узбережжя Чорного моря", — пояснює метеоролог.

Зміни клімату. Інфографіка створена з використнням ШІ

Також співрозмовник розповів, чому після кількох днів сильної спеки часто виникають сильні грози. Причина в тому, що розпечена поверхня землі зустрічається з більш прохолодним та вологим повітрям. Через такий перепад швидко формуються високі грозові хмари. Чим вони потужніші, тим вища ймовірність небезпечних погодних явищ — сильних злив, граду, шквалистого вітру і навіть смерчів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що зливи в Україні все частіше нагадують тропічні. Стало відомо, чому так насправді.