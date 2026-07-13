Більше тисячі "мінімалок" на одного: скільки топчиновники держбанків України заробили за червень

Серед абсолютних лідерів — два заступники голови правління "Ощадбанку", що отримали понад 4 і 9 мільйонів гривень за місяць

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Керівники державних банків в Україні отримують за один місяць суми, що в десятки, а то й сотні разів перевищують за розміром зарплати середньостатистичних українців.

Дані про зарплати топчиновників "ПриватБанку", "Ощадбанку", "Укргазбанку" та "Сенс Банку" за червень 2026 року опублікував голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Натомість "Телеграф" підрахував, скільки б це становило мінімальних та середніх зарплат в Україні.

Згідно з даними порталу "Мінфін", середня зарплата в Україні у квітні 2026 року була 30 515 грн. Водночас мінімальна зарплата зараз складає 8647 грн.

Виходячи з цих даних, зарплата керівників АТ КБ "ПриватБанк" у червні становила:

Голова правління 2 667 857 грн (87 середніх або 308 мінімальних зарплат);

Члени правління та заступники голови правління 738 290 — 1 545 220 грн (50 середніх або 178 мінімальних зарплат);

Члени наглядової ради 580 066 — 916 055 грн (до 30 середніх або 105 мінімальних зарплат).

АТ "Ощадбанк":

Голова правління 1 333 220 грн (43 середніх або 154 мінімальних зарплати);

Заступники голови правління 843 609 — 9 191 023 грн (від 27 до 301 середньої зарплати або від 97 до 1062 мінімальних зарплат);

Члени правління 800 139 — 974 038 грн (31 середня або 112 мінімальних зарплат в Україні).

Зазначимо, що у двох заступників голови правління "Ощадбанку" рекордні зарплати серед усіх в списку — 4 466 754 і 9 191 023 грн . І це тільки за червень 2026 року.

АБ "Укргазбанк":

В.о. голови правління отримує 1 993 108 грн, що дорівнює більш ніж 65 середнім зарплатам або 230 мінімальним зарплатам;

Член правління отримує від 789 646 до 1 992 793 грн (до 65 середніх або до 230 мінімальних зарплат);

Голова наглядової ради 670 713 грн (майже 21 середня або понад 77 мінімальних зарплат);

Член наглядової ради від 513 216 до 567 526 грн (до 19 середніх або понад 65 мінімальних зарплат).

АТ "Сенс Банк":

Члени наглядової ради отримують від 463 871 до 862 775 грн (до 28 середніх або 99 мінімальних зарплат).

Зазначимо, що Гетманцев назвав такі виплати неприйнятними і звернувся до Кабінету міністрів з пропозицією обмежити винагороди.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що народний депутат Михайло Новіков має пенсію понад мільйон гривень на рік, що вдвічі більше за його зарплату, — розібралися, як так вийшло.