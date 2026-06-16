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Як по клієнтах "Сенс Банку" зібрали 589 матеріалів на 32 млрд грн та куди їх передали

Автор
Олена Лисенко
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Автор
Філіп Пронін
Філіп Пронін. Фото Колаж "Телеграфу"

В цих матеріалах були залучені й інші банки

Клієнти державного "Сенс Банку" стали фігурантами в 589 справах Держфінмоніторингу. У цьому банку були виявлені фальшування звітності, а Нацбанк повідомив, що поставив на перегляд репутацію голови "Сенсу" Олексія Ступака

Про це голова Держслужби фінансового моніторингу України Філіп Пронін розповів у ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу": "Голова Держфінмоніторингу: по готівці розслідуємо близько 100 справ, а клієнти Сенс Банку стали фігурантами в 589-ти справах".

"В цьому випадку клієнти, — я підкреслюю (!), саме клієнти банку, не сам банк! — були фігурантами в 589 наших узагальнених матеріалах, починаючи з 2025-го року до травня поточного року", — сказав він.

Нагадаємо, що після оприлюднення так званих "плівок Міндіча" виникли підозри щодо тіньового керівництва "Сенс Банку". Не офіційно призначеними Радою та правлінням, а напряму особами близькими до голови ради РНБО Рустемом Умєровим та Тимуром Міндічем. А ще щодо обслуговування нелегального ігорного бізнесу, видачі заангажованих кредитів без відповідної оцінки ризиків й інших зловживань через неналежний нагляд з боку Нацбанку в тому числі. Через що для розслідування було створено парламентську ТСК (тимчасову слідчу комісію), утім нардепам досі не вдалося отримати на ній свідчення з боку голови НБУ Андрія Пишного.

Водночас Національний банк надав деякі пояснення стосовно порушень цього держбанку. Та зазначив, що виявляв у "Сенс Банку" фальшування звітності, а також повідомив, що поставив на перегляд репутацію голови "Сенсу" Олексія Ступака. Тобто він ризикує отримати статус особи із небездоганною діловою репутацією. На практиці це значить звільнення з "Сенс Банку" й те, що Ступак не матимете права очолювати інші банки.

Філіп Пронін
Філіп Пронін

У Держфінмоніторингу визнали, що 589 матеріалів для клієнтів "Сенс Банку" — це багато. Водночас дали пояснення.

"З іншого боку ми розуміємо, що в цих матеріалах були залучені й інші банки. Для здійснення будь-якої фінансової оборудки зазвичай використовується не одна банківська установа. Три-п’ять-сім-десять банків може бути, по-різному. В межах цих (589) матеріалів ми виокремили підозрілі фінансові операції на понад 32 млрд грн та повідомили про них правоохоронним органам. Це ми беремо період з 2025 року по травень 2026 року. За аналогічний період усього узагальнених матеріалів пов’язаних з легалізацією та іншими злочинами нами передано до правоохоронних органів понад 2600 матеріалів на загальну суму понад 450 млрд грн", — зазначив Філіп Пронін.

Щодо дорікань з цього приводу керівництву "Сенс Банку", він дав загальну оцінку.

"Нарікань багато. Та я не хочу спекулювати на цій темі", — підсумував Пронін.

Клієнти державного Сенс Банку стали фігурантами в 589 справах Держфінмоніторингу.
Клієнти державного Сенс Банку стали фігурантами в 589 справах Держфінмоніторингу. Інфографіка: "Телеграф" / ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні вже створили реєстр дропів, там понад 40 тис. осіб. Що відомо й коли він запрацює.

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#Держфінмоніторинг #Сенс-банк #Філіп Пронін