Более тысячи "минималок" на одного: сколько топ-чиновники госбанков Украины заработали за июнь

Среди абсолютных лидеров — два заместителя председателя правления "Ощадбанка", получивших более 4 и 9 миллионов гривен в месяц

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Руководители государственных банков в Украине получают за один месяц суммы в десятки, а то и сотни раз превышающие по размеру зарплаты среднестатистических украинцев.

Данные о зарплатах топ-чиновников "ПриватБанка", "Ощадбанка", "Укргазбанка" и "Сенс Банка" за июнь 2026 года опубликовал глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. "Телеграф" подсчитал, сколько бы это составляло минимальных и средних зарплат в Украине.

Согласно данным портала Минфин, средняя зарплата в Украине в апреле 2026 года была 30 515 грн. В то же время минимальная зарплата сейчас составляет 8647 грн.

Исходя из этих данных, зарплата руководителей АО КБ "ПриватБанк" в июне составляла:

Председатель правления 2 667 857 грн (87 средних или 308 минимальных зарплат);

Члены правления и заместители председателя правления 738 290 — 1 545 220 грн (50 средних или 178 минимальных зарплат);

Члены наблюдательного совета 580 066 — 916 055 грн (до 30 средних или 105 минимальных зарплат).

АО "Ощадбанк":

Председатель правления 1 333 220 грн (43 средних или 154 минимальных зарплаты);

Заместители председателя правления 843 609 — 9 191 023 грн (27-301 средняя зарплата или 97-1062 минимальные зарплаты);

Члены правления 800 139 — 974 038 грн (31 средняя или 112 минимальных зарплат в Украине).

Отметим, что у двух заместителей председателя правления "Ощадбанка" рекордные зарплаты среди всех в списке — 4 466 754 и 9 191 023 грн . И это только за июнь 2026 года.

АБ "Укргазбанк":

И.о. председателя правления получает 1 993 108 грн, что равняется более 65 средним зарплатам или 230 минимальным зарплатам;

Член правления получает от 789 646 до 1 992 793 грн (до 65 средних или до 230 минимальных зарплат);

Председатель наблюдательного совета 670 713 грн (почти 21 средняя или более 77 минимальных зарплат);

Член наблюдательного совета от 513 216 до 567 526 грн (до 19 средних или более 65 минимальных зарплат).

АО "Сенс Банк" :

Члены наблюдательного совета получают от 463 871 до 862 775 грн (до 28 средних или 99 минимальных зарплат).

Отметим, что Гетманцев назвал такие выплаты неприемлемыми и обратился в Кабинет Министров с предложением ограничить вознаграждения.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что народный депутат Михаил Новиков имеет пенсию более миллиона гривен в год, что вдвое больше его зарплаты, — разобрались, как так получилось.