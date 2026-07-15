Такі довго не живуть: рідкісну ворону-мутанта помітили у Києві(фото)

Яскраве оперення робить їх помітними для хижаків, але міське середовище змінює правила

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Київ заселяють білі ворони? В столиці другий рік поспіль помічають птахів із рідкісним забарвленням. Цього разу птах має чудернацькі візерунки на крилах.

Диво ворону помітила користувачка Тредсу cat_zhayvoronok. Вона зауважила, що спочатку сприйняла птаха за якогось орла.

Біла ворона в Києві/ Фото: threads.com/cat_zhayvoronok

Біла ворона — настільки рідкісне явище, що навіть стало загальною назвою для тих, хто виділяється. Такий колір — результат генетичних аномалій, зокрема альбінізму, пієбалдизму (частковий альбінізм) чи лейцизму, які порушують вироблення меланіну. У цього птаха лейцизм, а точніше його особлива форма дилюція.

При лейцизмі клітини організму частково або повністю втрачають здатність виробляти чи розподіляти меланін (темний пігмент) у пір'ї. У цього птаха чорний пігмент не зник повністю, а став "розбавленим" (ефект дилюції). Замість вугільно-чорного ми бачимо ніжно-коричневий колір. На відміну від альбіносів, такі птахи мають темні очі та лапи.

Біла ворона в Києві/ Фото: threads.com/cat_zhayvoronok

Виживання в дикій природі з таким яскравим, помітним оперенням є надзвичайним складним — без природного камуфляжу білі ворони стають мішенями для яструбів і сов, а відсутність меланіну може навіть зробити їхнє пір’я більш крихким і схильним до зносу. Не щастить їм і в зграї — таких птахів зазвичай виштовхують з групи. Та місто дає воронам шанс на виживання.

Зауважимо, помічена торік біла ворона в Києві мала теж мутацію лейцизму, проте частково виражену по-іншому. У птаха була темна голова.

Білі ворони, помічені в Києві в 2025 та 2026 році/ Колаж "Телеграфу"

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