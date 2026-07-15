Такие долго не живут: редкую ворону-мутанта заметили в Киеве (фото)

Яркое оперение делает их заметными для хищников, но городская среда меняет правила

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Киев заселяют белые вороны? В столице второй год подряд замечают птиц с редкой окраской. На этот раз птица имеет удивительные узоры на крыльях.

Чудо ворону заметила пользовательница "Тредс" cat_zhayvoronok. Она отметила, что сначала приняла птицу за какого-то орла.

Белая ворона в Киеве/ Фото: threads.com/cat_zhayvoronok

Белая ворона — настолько редкое явление, что даже стало общим названием для выделяющихся. Такой цвет — результат генетических аномалий, в частности альбинизма, пиебалдизма (частичный альбинизм) или лейцизма, нарушающих выработку меланина. У этой птицы лейцизм, а точнее его особая форма дилюция.

При лейцизме клетки организма частично или полностью теряют способность производить или распределять меланин (темный пигмент) в перьях. У этой птицы черный пигмент не исчез полностью, а стал "разбавленным" (эффект дилюции). Вместо угольно-черного мы видим нежно-коричневый цвет. В отличие от альбиносов такие птицы имеют темные глаза и лапы.

Белая ворона в Киеве/ Фото: threads.com/cat_zhayvoronok

Выживание в дикой природе с таким ярким, заметным оперением является сложным — без природного камуфляжа белые вороны становятся мишенями для ястребов и сов, а отсутствие меланина может даже сделать их перья более хрупкими и склонными к износу. Не везет им и в стае – таких птиц обычно выталкивают из группы. Но город дает воронам шанс на выживание.

Заметим, замеченная в прошлом году белая ворона в Киеве тоже имела мутацию лейцизма, однако частично выраженную по-другому. У птицы была темная голова.

Белые вороны, замеченные в Киеве в 2025 и 2026 году/ Коллаж "Телеграфа"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине обнаружили белых змей — это впервые описанные представители вида, имеющие такие генетические мутации. По поверью такие змеи обладают магическими свойствами.