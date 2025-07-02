Ще 100 років тому у містах їх не було. Орнітолог назвав птахів, що обрали "сучасний" спосіб життя

Вони набувають нових звичок

Сіра ворона – одна із багатьох птахів, що пристосувалася до життя поруч з людьми. Зараз їх дуже багато в українських містах, а ще 70-90 років тому такого скупчення не було.

Про це "Телеграфу" розповів Василь Костюшин, орнітолог, завідувач відділу моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології імені І. Шмальгаузена НАН України. Взагалі цей вид птахів більше полюбляє заплави річок, відкриті та напіввідкриті ландшафти, але зараз це типовий від міських птахів.

"Але потім ворони зрозуміли, що в місті багато чого є привабливого і мешкають навіть в центрі міст. Ідеш, вона на гнізді сидить на дереві, але спиною повернута до дороги, а дивиться на тротуар. Бо вона розуміє, що там на дорозі машини, і це не страшно, а от люди — це більш страшно. Тому вона дивиться, контролює ситуацію на тротуарі", — розповів фахівець.

Ворони харчуються залишками їжі людей

Як птахи пристосовуються до життя у місті

Костюшин додав, що життя в місті міняє поведінку та спосіб життя ворон. Зокрема ворона сіра — це територіальний птах, в якого є своя територія, яку він охороняє. Щільність проживання — кількість гнізд на певну територію у ворон відносно невелика, адже потрібна територія для того, щоб вигодувати там пташенят. Проте в місті кормова база більша — ворони годуються залишками їжі на смітниках. Тому щільність проживання цих птахів більша.

Зараз цих птахів дуже багато в містах

В місті ворона перестає боятися людей. Коли вона їсть, то може підпускати до себе людину на 3-5 метрів. Ворона спостерігає і якщо людина не проявляє агресії, продовжує їсти.

Ще одна відмінність ворон, що оселилися в містах — більша кількість молодих птахів. В природі немає такого надлишку молодняку, на другий рік життя птахи вже починають гніздування. Проте в місті не так багато місць для гніздування й молоді птахи формують групи, які не розмножуються, але переміщаються.

В місті воронам легше прогодувати пташенят

"І навіть, якщо це територія пари птахів, які гніздуються, вони не дуже звертають на це увагу. А ця пара не може нічого зробити. Це як тінейджери — ти з ними нічого не зробиш, бо їх багато. Тобто міняється не тільки вікова структура, появляється більша кількість молодих птахів, які не розмножуються в наступному році", — пояснив орнітолог.

Також змінилися сезонні міграції. У ворон, що оселилися в містах, в холодну пору року достатня кормова база й потреба в перельотах відпадає. Саме це є додатковим фактором збільшення популяції — адже не витрачаючи час на міграцію, ворона може раніше почати гніздування навесні.

Нагадаємо, Костюшин також розповів, чому найшвидший птах-символ України на межі зникнення. Цей птах нездатний урбанізуватися.