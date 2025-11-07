Таке точно не всюди побачиш: незвичайна ворона спантеличила українців (відео)
Ймовірно, що біла ворона, яку зафіксували у столиці України, живе там давно
У Києві помітили незвичного птаха – білу ворону. Вона ходила на паркані, ймовірно поруч зі житловими будинками десь у дворі.
Відповідне відео опублікували на сторінці магазин "artemida_furs" в Іnstagram. У коментарях активно диво природи.
Мешканці здивовані незвичним забарвленням птаха й намагаються з’ясувати, що це за вид. Однак найбільш ймовірно, що це ворона.
Точне місце, де побачили птаха, невідоме, але судячи з коментарів, він живе в столиці України в районі Оболоні.. Дехто написав, що бачив її біля озера Вербне.
У соцмережах точаться суперечки — одні припускають, що вона посивіла, або вона "влізла" в якусь речовину, що відбілює, Користувачі також жартують, що птах "раніше був брюнетом, а став блондином".
Для довідки
Білі ворони справді існують, але трапляються дуже рідко. Таке забарвлення з’являється через генетичні зміни — альбінізм або лейкізм. У альбіносів повністю відсутній пігмент меланін, тому вони мають біле пір’я й червоні очі. У птахів із лейкізмом пігмент зникає частково — їхнє оперення може бути плямистим, а очі, наприклад, блакитними.
