Чому між Федоровим і Сирським виник конфлікт: є головна причина

Глава держави дійсно міг піти на ультиматум

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Однією з можливих причин відставки Михайла Федорова з посади глави Міноборони називають його конфлікт з головкомом Олександром Сирським. Та причина виникнення суперечностей може бути глибша, ніж здається.

Як пояснив "Телеграф" відомий дипломат та політик Роман Безсмертний, Сирський дійсно міг поставити президента Володимира Зеленського перед вибором: або він, або міністр оборони. Більш детально про причини зміни уряду, читайте у матеріалі: Путін не може припинити вогонь, – Безсмертний про перемогу України, зміну уряду і конфлікт Федорова з Сирським

Водночас першочергово такий конфлікт виник через відсутність спільного вектору для головкома і очільника оборонного відомства.

За словами Безсмертного, йдеться про функціональну проблему, адже міністерство оборони – інтендантська служба, тобто це служба забезпечення, а генштаб, головнокомандувач – це тактики, які розробляють операції, і під ці операції потрібне відповідне обладнання, зброя, боєприпаси, ресурси.

"Але чому інтендантська служба і служба тактики починають конфліктувати? Мета не визначена! Зверніть увагу, що ще декілька місяців тому президент казав, що до кінця року є можливість припинити обстріли. Це мета", — пояснює дипломат.

Він також підкреслив зміну вектора України, адже якщо ще на початку року президент Володимир Зеленський говорив про можливість припинення вогню до кінця 2026, то зараз йдеться вже не про перемирʼя, а про підготовку до важкої зими.

"Та президент вважав, що вогонь може бути припинений до кінця 2026 року. Коли ж стало зрозуміло, що цього не буде досягнуто, виникло завдання переформатування, і почалася заміна уряду. Що призвело до того, що конфлікт усередині між Сирським та Федоровим миттєво виплив на поверхню. Це означає, що має бути встановлений порядок речей: чітко визначена мета, вироблена стратегія (це не справа військових, а політиків). Під цю стратегію військові мають підвести тактику. І ця тактика повинна спиратися на ресурси, які має забезпечити Міноборони", — пояснює Безсмертний.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто може замість Олександра Сирського стати головнокомандувачем ЗСУ.