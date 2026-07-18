Почему между Федоровым и Сырским возник конфликт: есть главная причина

Глава государства действительно мог пойти на ультиматум

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Одной из возможных причин отставки Михаила Федорова с поста главы Минобороны называют его конфликт с главкомом Александром Сырским. Но причина возникновения противоречий может быть глубже, чем кажется.

Как объяснил "Телеграфу" известный дипломат и политик Роман Бессмертный, Сырский действительно мог поставить президента Владимира Зеленского перед выбором: либо он, либо министр обороны. Более подробно о причинах смены правительства, читайте в материале: Путин не может прекратить огонь, – Бессмертный о победе Украины, смене правительства и конфликте Федорова с Сырским

В то же время, в первую очередь такой конфликт возник из-за отсутствия общего вектора для главкома и главы оборонного ведомства.

По словам Бессмертного, речь идет о функциональной проблеме, ведь министерство обороны – интендантская служба, то есть это служба обеспечения, а генштаб, главнокомандующий – это разрабатывающие операции тактики, и под эти операции нужно соответствующее оборудование, оружие, боеприпасы, ресурсы.

"Но почему интендантская служба и служба тактики начинают конфликтовать? Цель не определена! Обратите внимание, что еще несколько месяцев назад президент говорил, что до конца года есть возможность прекратить обстрелы. Это цель", — объясняет дипломат.

Он также подчеркнул изменение вектора Украины, ведь если еще в начале года президент Владимир Зеленский говорил о возможности прекращения огня до конца 2026 года, то сейчас речь идет уже не о перемирии, а о подготовке к тяжелой зиме.

"Но президент считал, что огонь может быть прекращен до конца 2026 года. Когда же стало понятно, что это не будет достигнуто, возникла задача переформатирования, и началась замена правительства. Что привело к тому, что конфликт внутри между Сырским и Федоровым мгновенно выплыл на поверхность. Это означает, что должен быть установлен порядок вещей: четко определена цель, выработана стратегия (это не дело военных, а политиков). Под эту стратегию военные должны подвести тактику. И эта тактика должна опираться на ресурсы, которые должно обеспечить Минобороны", — объясняет Бессмертный.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто может вместо Александра Сырского стать главнокомандующим ВСУ.