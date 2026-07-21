Відбивав Маріуполь у росіян та керував обороною на складних напрямках: хто такий генерал Драпатий, який очолить ЗСУ

Військову карʼєру розпочав 22 роки тому

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Генерал-майор Михайло Драпатий буде призначений головнокомандувачем Збройних Сил України. Наразі він очолює Командування Об’єднаних сил, а до цього керував Сухопутними військами.

Військовий має значний бойовий досвід: від боїв за Маріуполь у 2014 році до командування угрупованнями військ під час повномасштабного вторгнення Росії. "Телеграф" розповідає, хто такий Михайло Драпатий та який шлях він пройшов у ЗСУ.

Від боїв за Маріуполь до керівних посад у ЗСУ

Михайло Драпатий народився 21 листопада 1982 року. Він закінчив Харківський інститут танкових військ у 2004 році, після чого розпочав службу у 72-й окремій механізованій бригаді.

Військову освіту продовжив у Національному університеті оборони України, де здобув оперативно-тактичну та оперативно-стратегічну підготовку.

Михайло Драпатий. Фото: Відкриті джерела

Найбільшу впізнаваність Михайло Драпатий отримав у 2014 році під час боїв за Маріуполь. Тоді він командував 2-м механізованим батальйоном 72-ї окремої механізованої бригади. Широкий розголос отримав епізод із проривом української бронетехніки через барикади проросійських бойовиків у центрі міста. Відео цього моменту стало одним із найвідоміших кадрів початку війни на Донбасі.

Досвід командування під час повномасштабної війни

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Драпатий отримав командні посади на найбільш складних напрямках фронту.

Він керував військами на південному напрямку, очолював оперативне угруповання військ "Херсон", а також брав участь у плануванні операцій із визволення територій області.

Михайло Драпатий і Олександр Сирський. Фото: Пресслужба ГК ЗСУ

У 2024 році генерал очолив оперативно-тактичне угруповання військ "Харків" під час нового наступу російської армії на Харківщину.

Також він командував оперативним угрупованням військ "Луганськ" та працював на посаді заступника начальника Генерального штабу ЗСУ з підготовки.

Чому Драпатого розглядають серед можливих кандидатів на посаду головнокомандувача

Після кадрових змін у військовому керівництві ім’я Михайла Драпатого почало з’являтися серед можливих кандидатів на посаду головнокомандувача ЗСУ. Одна з причин — поєднання бойового досвіду та управлінської роботи на високих посадах.

Михайло Драпатий. Фото: portal.lviv.ua

Серед його переваг зазвичай згадують:

досвід командування бойовими підрозділами на рівні батальйону, бригади та угруповання військ;

участь у ключових операціях під час війни;

досвід роботи у Генеральному штабі;

знання ситуації як на тактичному, так і на стратегічному рівнях.

Водночас офіційних заяв про можливе призначення Драпатого головнокомандувачем ЗСУ не було.

Нагороди та звання генерала

За службу Михайло Драпатий отримав низку державних відзнак. Він є:

повним кавалером ордена Богдана Хмельницького (III, II та I ступенів);

нагородженим Хрестом бойових заслуг;

генерал-майором ЗСУ з 2024 року.

29 листопада 2024 року Драпатого призначили командувачем Сухопутних військ ЗСУ. 3 червня 2025 року він став командувачем Об’єднаних сил ЗСУ.

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