Відбивав Маріуполь у росіян та керував обороною на складних напрямках: хто такий генерал Драпатий, який очолить ЗСУ
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 2307
Військову карʼєру розпочав 22 роки тому
Генерал-майор Михайло Драпатий буде призначений головнокомандувачем Збройних Сил України. Наразі він очолює Командування Об’єднаних сил, а до цього керував Сухопутними військами.
Військовий має значний бойовий досвід: від боїв за Маріуполь у 2014 році до командування угрупованнями військ під час повномасштабного вторгнення Росії. "Телеграф" розповідає, хто такий Михайло Драпатий та який шлях він пройшов у ЗСУ.
Від боїв за Маріуполь до керівних посад у ЗСУ
Михайло Драпатий народився 21 листопада 1982 року. Він закінчив Харківський інститут танкових військ у 2004 році, після чого розпочав службу у 72-й окремій механізованій бригаді.
Військову освіту продовжив у Національному університеті оборони України, де здобув оперативно-тактичну та оперативно-стратегічну підготовку.
Найбільшу впізнаваність Михайло Драпатий отримав у 2014 році під час боїв за Маріуполь. Тоді він командував 2-м механізованим батальйоном 72-ї окремої механізованої бригади. Широкий розголос отримав епізод із проривом української бронетехніки через барикади проросійських бойовиків у центрі міста. Відео цього моменту стало одним із найвідоміших кадрів початку війни на Донбасі.
Досвід командування під час повномасштабної війни
Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Драпатий отримав командні посади на найбільш складних напрямках фронту.
Він керував військами на південному напрямку, очолював оперативне угруповання військ "Херсон", а також брав участь у плануванні операцій із визволення територій області.
У 2024 році генерал очолив оперативно-тактичне угруповання військ "Харків" під час нового наступу російської армії на Харківщину.
Також він командував оперативним угрупованням військ "Луганськ" та працював на посаді заступника начальника Генерального штабу ЗСУ з підготовки.
Чому Драпатого розглядають серед можливих кандидатів на посаду головнокомандувача
Після кадрових змін у військовому керівництві ім’я Михайла Драпатого почало з’являтися серед можливих кандидатів на посаду головнокомандувача ЗСУ. Одна з причин — поєднання бойового досвіду та управлінської роботи на високих посадах.
Серед його переваг зазвичай згадують:
- досвід командування бойовими підрозділами на рівні батальйону, бригади та угруповання військ;
- участь у ключових операціях під час війни;
- досвід роботи у Генеральному штабі;
- знання ситуації як на тактичному, так і на стратегічному рівнях.
Водночас офіційних заяв про можливе призначення Драпатого головнокомандувачем ЗСУ не було.
Нагороди та звання генерала
За службу Михайло Драпатий отримав низку державних відзнак. Він є:
- повним кавалером ордена Богдана Хмельницького (III, II та I ступенів);
- нагородженим Хрестом бойових заслуг;
- генерал-майором ЗСУ з 2024 року.
29 листопада 2024 року Драпатого призначили командувачем Сухопутних військ ЗСУ. 3 червня 2025 року він став командувачем Об’єднаних сил ЗСУ.
Раніше "Телеграф" розповідав, чому між Федоровим і Сирським виник конфлікт.