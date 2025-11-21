Як виглядає дружина легендарного командира ЗСУ Драпатого і що про неї відомо (фото)

Дружину командувача Об’єднаних сил ЗСУ показали лише одного разу

Генерал-майор Михайло Драпатий, який знову відповідає за оборону Харківщини, одружений та виховує двох дітей. Вперше кохану українського воїна показали у 2014 році.

Що потрібно знати:

Командир, який звільнив Маріуполь та Херсонщину, 21 листопада відзначає день народження

Він одружений з Юлією Драпатою, у сім’ї двоє дітей

Дружина Михайла Драпатого поєднує викладання та музичні виступи

Командир, який звільнив Маріуполь та Херсонщину, відзначає 21 листопада свій день народження. Один із найвідоміших і найдосвідченіших бойових командирів Збройних Сил України одружений з Юлією Драпатою. У сім’ї двоє дітей – син Іван та дочка Ганна.

Ще у 2014 році канал СТБ випустив сюжет, у якому Михайло розповідав, як виводив свої підрозділи із Луганської області. Тоді він командував 2-м механізованим батальйоном 72-ї окремої механізованої бригади у зоні АТО. Йому вдалося вивести з оточення під щільним вогнем супротивника 260 військовослужбовців.

Під час розповіді про важку ситуацію, в якій опинилася його бригада, Михайло тримав на руках сина Івана. У сюжеті також з’являлася дружина Михайла Юлія.

Михайло Драпатий із сином у 2014 році

Вона зізнавалася, що дуже переживала, коли чоловік опинився в оточенні, і була рада, що все закінчилося благополучно.

Юлія Драпата

Юлія Драпата — що про неї відомо

Дружина генерал-майора має власну сторінку у Фейсбуці. Згідно з публікаціями українки, вона навчалася у Вінницькій академії безперервної освіти, а зараз працює викладачкою у Білоцерківській школі мистецтв №5 імені Сергія Томащука. Крім того, Юлія виступає в ансамблі бандуристів-викладачів "Олександрія" та нерідко співає на різноманітних музичних заходах.

