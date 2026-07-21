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Зеленський звільнив Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ: хто його замінить

Автор
Людмила Рябенька
Дата публікації
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Автор
Олександр Сирський та Володимир Зеленський Новина оновлена 21 липня 2026, 22:57
Олександр Сирський та Володимир Зеленський. Фото Колаж "Телеграфу"

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Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 21 липня, звільнив Олександра Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ. Замість нього буде призначено Михайла Драпатого.

Про це президент повідомив у вечірньому звернені. Зауважимо, що до ухвалення цього рішення глава держави провів багато зустрічей з військовими.

"Визначив, що новим Головнокомандувачем Збройних Сил України стане Михайло Драпатий. Разом з Михайлом, Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних Сил України. Факт – що Олександр Сирський забезпечив результати України у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у Курській операції. Значний шлях пройдено, захист України триває, і потрібне гідне ставлення до кожного воїна. Я вдячний Олександру Сирському та кожному нашому воїну за сильні фронтові позиції України. Я вдячний Михайлу Драпатому за саме такий погляд. Сьогодні з Олександром Сирським та з Андрієм Гнатовим ми говорили про подальші формати служби і правильну передачу справ", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що Олександр Сирський став головнокомандувачем Збройних сил України у лютому 2024 року. До призначення на посаду головнокомандувача він керував Сухопутними військами ЗСУ та мав досвід командування ключовими операціями під час російсько-української війни. Його ім'я стало широко відомим після оборони Києва у 2022 році, Харківської наступальної операції та боїв за Бахмут.

Головкомом Сирський став після відставки Валерія Залужного.

Олександр Сирський та Валерій Залужний
Олександр Сирський та Валерій Залужний

Що відомо про Михайла Драпатого

Михайло Драпатий — український воєначальник, генерал-майор, який із червня 2025 року обіймає посаду Командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України.

Народився 21 листопада 1982 року в місті Кам’янець-Подільський на Хмельниччині. Здобув вищу військову освіту в Харківському інституті танкових військ та Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.

Михайло Драпатий та Олександр Сирський
Михайло Драпатий та Олександр Сирський

Свій офіцерський шлях розпочав у 72-й окремій механізованій бригаді. Широку відомість здобув у травні 2014 року під час подій у Маріуполі, коли очолив прорив бронетехніки крізь барикади бойовиків. Того ж року успішно вивів свій батальйон з оточення під Маринівкою.

У наступні роки керував 58-ю окремою мотопіхотною бригадою та обіймав посаду заступника командувача військ Оперативного командування "Північ". З початком повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році очолив оборону на Криворізькому напрямку, а пізніше став командувачем Оперативно-угруповання військ "Херсон" і відіграв ключову роль у визволенні правобережжя Херсонщини.

У лютому 2024 року був призначений заступником начальника Генерального штабу ЗСУ з підготовки військ. У травні 2024 року очолив Оперативно-тактичне угруповання "Харків", де організував стабілізацію лінії фронту під час повторного наступу російських військ на півночі Харківської області. Згодом командував ОТУ "Луганськ", а з листопада 2024 по червень 2025 року обіймав посаду Командувача Сухопутних військ ЗСУ.

За бойові заслуги та успішне керівництво підрозділами відзначений Хрестом бойових заслуг і є повним кавалером ордена Богдана Хмельницького.

Нагадаємо, напередодні Олександр Сирський випустив колонку, у якій прокоментував конфлікт з Федоровим, а також зробив кілька випадів у бік ексміністра оборони. "Телеграф" розкрив глибинний сенс заяв вже колишнього головкома.

Теги:
#Володимир Зеленський #ЗСУ #Олександр Сирський