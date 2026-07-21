Зеленський звільнив Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ: хто його замінить

Відставці очільника армії передували масові протести у багатьох містах України

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Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 21 липня, звільнив Олександра Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ. Замість нього буде призначено Михайла Драпатого.

Про це президент повідомив у вечірньому звернені. Зауважимо, що до ухвалення цього рішення глава держави провів багато зустрічей з військовими.

"Визначив, що новим Головнокомандувачем Збройних Сил України стане Михайло Драпатий. Разом з Михайлом, Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних Сил України. Факт – що Олександр Сирський забезпечив результати України у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у Курській операції. Значний шлях пройдено, захист України триває, і потрібне гідне ставлення до кожного воїна. Я вдячний Олександру Сирському та кожному нашому воїну за сильні фронтові позиції України. Я вдячний Михайлу Драпатому за саме такий погляд. Сьогодні з Олександром Сирським та з Андрієм Гнатовим ми говорили про подальші формати служби і правильну передачу справ", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що Олександр Сирський став головнокомандувачем Збройних сил України у лютому 2024 року. До призначення на посаду головнокомандувача він керував Сухопутними військами ЗСУ та мав досвід командування ключовими операціями під час російсько-української війни. Його ім'я стало широко відомим після оборони Києва у 2022 році, Харківської наступальної операції та боїв за Бахмут.

Головкомом Сирський став після відставки Валерія Залужного.

Олександр Сирський та Валерій Залужний

Що відомо про Михайла Драпатого

Михайло Драпатий — український воєначальник, генерал-майор, який із червня 2025 року обіймає посаду Командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України.

Народився 21 листопада 1982 року в місті Кам’янець-Подільський на Хмельниччині. Здобув вищу військову освіту в Харківському інституті танкових військ та Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.

Михайло Драпатий та Олександр Сирський

Свій офіцерський шлях розпочав у 72-й окремій механізованій бригаді. Широку відомість здобув у травні 2014 року під час подій у Маріуполі, коли очолив прорив бронетехніки крізь барикади бойовиків. Того ж року успішно вивів свій батальйон з оточення під Маринівкою.

У наступні роки керував 58-ю окремою мотопіхотною бригадою та обіймав посаду заступника командувача військ Оперативного командування "Північ". З початком повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році очолив оборону на Криворізькому напрямку, а пізніше став командувачем Оперативно-угруповання військ "Херсон" і відіграв ключову роль у визволенні правобережжя Херсонщини.

У лютому 2024 року був призначений заступником начальника Генерального штабу ЗСУ з підготовки військ. У травні 2024 року очолив Оперативно-тактичне угруповання "Харків", де організував стабілізацію лінії фронту під час повторного наступу російських військ на півночі Харківської області. Згодом командував ОТУ "Луганськ", а з листопада 2024 по червень 2025 року обіймав посаду Командувача Сухопутних військ ЗСУ.

За бойові заслуги та успішне керівництво підрозділами відзначений Хрестом бойових заслуг і є повним кавалером ордена Богдана Хмельницького.

Нагадаємо, напередодні Олександр Сирський випустив колонку, у якій прокоментував конфлікт з Федоровим, а також зробив кілька випадів у бік ексміністра оборони. "Телеграф" розкрив глибинний сенс заяв вже колишнього головкома.