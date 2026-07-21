Отбивал Мариуполь у россиян и руководил обороной на сложных направлениях: кто такой генерал Драпатый, который возглавит ВСУ

Военная карьера началаь 22 года назад

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Генерал-майор Михаил Драпатый будет назначен главнокомандующим Вооруженными Силами Украины. Он возглавляет Командование Объединенных сил, а до этого руководил Сухопутными войсками.

Военный имеет большой боевой опыт: от боев за Мариуполь в 2014 году до командования группировками войск во время полномасштабного вторжения России. "Телеграф" рассказывает, кто такой Михаил Драпатый и какой путь он прошел в ВСУ.

От боев за Мариуполь до руководящих должностей в ВСУ

Михаил Драпатый родился 21 ноября 1982 года. Он окончил Харьковский институт танковых войск в 2004 году, после чего начал службу в 72-й отдельной механизированной бригаде.

Военное образование продолжил в Национальном университете обороны Украины, где получил оперативно-тактическую и оперативно-стратегическую подготовку.

Михаил Драпатый. Фото: Открытые источники

Наибольшую узнаваемость Михаил Драпатый получил в 2014 году во время боев за Мариуполь. Тогда он командовал 2-м механизированным батальоном 72-й отдельной механизированной бригады. Широкую огласку получил эпизод с прорывом украинской бронетехники из-за баррикад пророссийских боевиков в центре города. Видео этого момента стало одним из самых известных кадров начала войны в Донбассе.

Опыт командования во время полномасштабной войны

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Драпатий получил командные должности по наиболее сложным направлениям фронта.

Он руководил войсками на южном направлении, возглавлял оперативную группировку войск "Херсон", а также участвовал в планировании операций по освобождению территорий области.

Михаил Драпатый и Александр Сырский. Фото: Прессслужба ГК ВСУ

В 2024 году генерал возглавил оперативно-тактическую группировку войск "Харьков" во время нового наступления российской армии на Харьковщину.

Также он командовал оперативной группировкой войск "Луганск" и работал в должности заместителя начальника Генерального штаба ВСУ по подготовке.

Почему Драпатого рассматривают среди возможных кандидатов на должность главнокомандующего

После кадровых изменений в военном руководстве имя Михаила Драпатого стало появляться среди возможных кандидатов на должность главнокомандующего ВСУ. Одна из причин – сочетание боевого опыта и управленческой работы на высоких должностях.

Михаил Драпатый. Фото: portal.lviv.ua

Среди его преимуществ обычно упоминают:

опыт командования боевыми подразделениями на уровне батальона, бригады и группировки войск;

участие в ключевых операциях во время войны;

опыт работы в Генеральном штабе;

знание ситуации как на тактическом, так и на стратегическом уровнях.

В то же время, официальных заявлений о возможном назначении Драпатого главнокомандующим ВСУ не было.

Награды и звание генерала

За службу Михаил Драпатый получил ряд государственных знаков отличия. Он есть:

полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого (III, II и I ступеней);

награжденным Крестом боевых заслуг;

генерал-майором ВСУ с 2024 года.

29 ноября 2024 Драпатого назначили командующим Сухопутных войск ВСУ. 3 июня 2025 г. он стал командующим Объединенных сил ВСУ.

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