Польща викрила "фуру-примару" з України: журналіст розкрив цікаві факти

243 600 пачок сховали у рулонах плівки

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Польські митники затримали на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" вантажівку, завантажену контрабандними цигарками. Тютюнові вироби було вилучено і польська сторона розпочала розслідування.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише відомий журналіст-розслідувач Євген Плінський. За його словами, на спроби українських представників оперативно отримати деталі справи на місці надходила відмова.

Контрабанда у рулонах

9 липня з боку України на митний пост "Ягодин – Дорогуськ" в’їхала вантажівка SCANIA AC6842BX з причепом AC9233XP. За інформацією із супровідних документів, автомобіль перевозив поліетиленову плівку в рулонах, відправником якої виступало ТОВ "Транскомбуд", а одержувачем була британська компанія FOX CC LTD.

FOX CC LTD – реально існуюча компанія, що працює в будівельній галузі. Її засновником та власником є громадянин України з Одеської області Веліков Лазар Степанович.

"Але у поляків виникли сумніви щодо справжності вантажу, тому після перевірки з’ясувалося, що в рулонах із плівкою було замасковано 243 600 пачок цигарок Lifa без акцизних марок виробництва Винниківської тютюнової фабрики ім. Григорія Козловського", — пише Плінський.

Така кількість цигарок — це приблизно 60-70% всього обсягу фури. Тобто плівки та "повітря" було набагато менше цигарок.

FOX CC LTD/GOV.UK

Вартість партії

Ринкова вартість такої партії цигарок становить близько 30 мільйонів гривень.

Плінський зазначив, що якщо припустити, що партія мала прибути до Великої Британії, то на її чорному ринку вартість пачки контрабандних цигарок становить близько 5 фунтів. Це приблизно 300 гривень.

"Якщо ж вантаж дійсно призначався для нелегального продажу у Великій Британії, його потенційна вартість могла бути значно вищою. На британському чорному ринку пачка контрабандних цигарок продається приблизно за 5 фунтів стерлінгів (близько 300 грн), що дає загальну оцінку партії на рівні 73 млн грн."

Слідство перевіряє попередні поставки

За інформацією джерел журналіста на митниці, це могло бути не перше відправлення "плівки в рулонах" на адресу FOX CC LTD. Перевіряються як мінімум ще три перевезення:

10 квітня 2026 року – через пункт пропуску "Краківець" (Львівська митниця): DAF CA0010HT з причепом CA0010XG;

14 січня 2026 року через пункт пропуску "Дьяково" (Закарпатська митниця): MERCEDES AC6842BX з причепом AC9233XP;

14 листопада 2025 року — через пункт пропуску "Дьяково": MERCEDES КА3530ІВ з причепом АА0801XL.

"Окрім того, що всі чотири автомобілі везли на адресу британської FOX CC LTD "плівку поліетиленову в рулонах", відправником цього вантажу теж виступала одна й та сама компанія — ТОВ "Транскомбуд", зареєстрована в місті Ужгороді. Компанія — чистий "фіктарь". Статутний фонд — 1000 гривень, жодної фінансової звітності, періодична зміна власників. На сьогодні власником цієї компанії є Брязгін Микола Вікторович. До цього власниками компанії були Алеман Давид Натанович та Риженков Станіслав Гордійович", — пояснює Плінський.

Посилаючись на свої джерела, журналіст також каже, що нібито саме Гордійович вважається одним із реальних співорганізаторів зазначеної схеми тютюнової контрабанди до Британії.

"Також у цій історії Риженков вважається молодшим партнером одного з найвпливовіших закарпатських контрабандистів Михайла Цюркала. Ця людина занадто відома у вузьких колах, щоб писати про неї багато зайвого. Але загалом усе дуже схоже на те, що поляки випадково зачепили один із промислових каналів тютюнової контрабанди до Великої Британії, який працював під повним прикриттям та за сприяння з українського боку", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто стоїть за польським брендом, який фігурує у справі про контрабанду.