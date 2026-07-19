Польша вскрыла "фуру-призрак" из Украины: журналист раскрыл интересные факты

243 600 пачек спрятали в рулонах пленки

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Польские таможенники задержали на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" грузовик, загруженный контрабандными сигаретами. Табачные изделия были изъяты и польская сторона начала расследование.

Об этом на своей странице в Facebook пишет известный журналист-расследователь Евгений Плинский. По его словам, на попытки украинских представителей оперативно получить детали дела на месте поступал отказ.

Контрабанда в рулонах

9 июля со стороны Украины на таможенный пост "Ягодин – Дорогуск" въехал грузовик SCANIA AC6842BX с прицепом AC9233XP. По информации из сопроводительных документов, автомобиль перевозил полиэтиленовую пленку в рулонах, отправителем которой выступало ООО "Транскомстрой", а получателем была британская компания FOX CC LTD.

FOX CC LTD, – реально существующая компания, работающая в строительной отрасли. Ее основателем и владельцем является гражданин Украины из Одесской области Великов Лазарь Степанович.

"Но у поляков возникли сомнения в подлинности груза, поэтому после проверки выяснилось, что в рулонах с пленкой было замаскировано 243 600 пачек сигарет Lifa без акцизных марок производства Винниковской табачной фабрики им. Григория Козловского", — пишет Плинский.

Такое количество сигарет — это примерно 60-70% всего объема фуры. То есть пленки и "воздуха" было гораздо меньше сигарет.

FOX CC LTD / GOV.UK

Стоимость партии

Рыночная стоимость такой партии сигарет составляет около 30 миллионов гривен.

Плинский отметил, что если допустить, что партия должна была прибыть в Великобританию, то на ее черном рынке стоимость пачки контрабандных сигарет составляет около 5 фунтов. Это примерно 300 гривен.

"Если же груз действительно предназначался для нелегальной продажи в Великобритании, его потенциальная стоимость могла быть значительно выше. На британском чёрном рынке пачка контрабандных сигарет продаётся примерно за 5 фунтов стерлингов (около 300 грн), что даёт общую оценку партии на уровне 73 млн грн", — говорит журналист.

Следствие проверяет предыдущие поставки

По информации источников журналиста на таможне, это могла быть не первая отправка "пленки в рулонах" в адрес FOX CC LTD. Проверяются как минимум ещё три перевозки:

10 апреля 2026 года — через пункт пропуска "Краковец" (Львовская таможня): DAF CA0010HT с прицепом CA0010XG;

14 января 2026 года — через пункт пропуска "Дьяково" (Закарпатская таможня): MERCEDES AC6842BX с прицепом AC9233XP;

14 ноября 2025 года — через пункт пропуска "Дьяково": MERCEDES КА3530ИВ с прицепом АА0801XL.

"Кроме того, что все четыре автомобиля везли в адрес британской FOX CC LTD "пленку полиэтиленовую в рулонах", отправителем этого груза тоже выступала одна и та же компания – ООО "Транскомстрой", зарегистрированная в городе Ужгороде. Компания – чистый "фиктарь". Уставный фонд – 1000 гривен, никакой финансовой отчетности, периодическая смена собственников. На сегодняшний день владельцем этой компании является Брязгин Николай Викторович. До этого владельцами компании были Алеман Давид Натанович и Рыженков Станислав Гордеевич", — объясняет Плинский.

Ссылаясь на свои источники журналист также говорит, что якобы именно Гордеевич считается одним из реальных соорганизаторов указанной схемы табачной контрабанды в Британию.

"Также в этой истории Рыженков считается младшим партнером одного из самых влиятельных закарпатских контрабандистов Михаила Цюркала. Этот человек слишком известен в узких кругах, чтобы писать о нем много лишнего. Но в целом все очень похоже на то, что поляки случайно затронули один из промышленных каналов табачной контрабанды в Великобританию, работавший под полным прикрытием и при содействии с украинской стороны", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто стоит за польским брендом, фигурирующим в деле о контрабанде.