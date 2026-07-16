Сигарети подешевшають, але не всюди: в Україні хочуть змінити правила продажу тютюну

Підприємці хочуть самостійно встановлювати ціни на тютюнові вироби

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На офіційному порталі Кабінету Міністрів України зареєстрували петицію з вимогою скасувати обов’язкову мінімальну торговельну націнку у розмірі 5% на тютюнові вироби. Автор звернення просить уряд надати підприємцям право самостійно визначати роздрібні ціни на цигарки.

Про це повідомляє "Телеграф" з посиланням на відповідну петицію №41/010330-26еп.

Якщо ініціативу підтримають, правила продажу суттєво зміняться

Чому малий бізнес б'є на сполох?

За словами автора петиції, для багатьох дрібних підприємців реалізація тютюнових виробів сьогодні стала практично невигідною. Фіксована націнка у 5% не покриває реальних витрат на утримання торгової точки.

Увесь отриманий дохід від продажу сигарет підприємці змушені витрачати на:

оплату дорогої ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюном;

сплату податків та оренду приміщень;

заробітну плату найманим працівникам;

інші операційні витрати.

У результаті значна частина представників малого бізнесу фактично не отримує чистого прибутку від цього товару або взагалі змушена працювати зі збитками, аби просто втримати покупця.

"Надання можливості самостійно встановлювати роздрібні ціни сприятиме розвитку малого бізнесу, підвищенню конкуренції та дозволить підприємцям більш ефективно вести свою діяльність, не порушуючи вимог законодавства щодо оподаткування та ліцензування", — йдеться у тексті звернення.

Чого саме вимагають від уряду?

У петиції Кабінет Міністрів України закликають:

Невідкладно розглянути питання щодо скасування обов’язкової 5-відсоткової мінімальної націнки.

Внести відповідні зміни до нормативно-правових актів, які регулюють фінансову та податкову політику у сфері торгівлі підакцизними товарами.

Дозволити ринку самостійно регулювати вартість у межах чинного законодавства.

Скільки часу залишилося?

Збір підписів під петицією стартував 15 липня 2026 року. Для того, щоб уряд розглянув це звернення та виніс офіційне рішення, ініціатива має зібрати 25 000 голосів. До кінця голосування у підприємців та громадян залишається 91 день.

Як це вплине на ціни та гаманці курців?

Якщо Кабмін підтримає ініціативу, жорстке регулювання вартості піде в минуле, а ціноутворення стане вільним (проте в межах Максимальної роздрібної ціни — МРЦ, яку встановлює виробник). На практиці це може призвести до двох протилежних сценаріїв на ринку:

У супермаркетах та великих мережах цигарки можуть подешевшати. Великі гравці ринку, які заробляють на величезних обсягах продажів, зможуть знижувати роздрібну націнку навіть нижче нинішніх 5%, щоб залучити більше покупців. Для споживачів у великих містах це може означати легке зниження вартості пачки. У дрібних кіосках та "магазинах біля дому" ціни можуть зрости. Малі підприємці, які зараз працюють у збиток, отримають право законно підняти роздрібну ціну (але не вище МРЦ). Це дозволить їм окупати ліцензії та оренду, проте покупцям у таких точках доведеться платити більше.

Таким чином, скасування норми посилить конкуренцію: тютюнові вироби перестануть коштувати всюди однаково, а покупці будуть обирати, де їм вигідніше отоварюватися.

Прогнози експертів

У коментарі "Телеграфу" член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин нагадав, що йдеться про підакцизний товар, а всі зобов'язання України щодо ціноутворення на цигарки, — а в першу чергу акциз, — підпорядковуються домовленостям з Європейським Союзом. Згідно цих домовленостей, уряд повинен у відповідний період часу (2025-2028 рр.) вивести акциз на рівень європейського показника, — мінімум 90 євро за 1000 штук. Таким чином, пачка сигарет буде коштувати 5-6 євро, так само, як і в Європі.

"Знаєте, який акциз на цигарки, у Фінляндії? 350 євро за 1000 цигарок. При тому, що мінімальна цифра в Європі — 90. Коли ви їдете у Польщу, перше, що питає польський митник? Чи є у вас горілка, чи є у вас цигарки? Тому що в Польщі на сьогоднішній момент пачка цигарок в 2,5 рази дорожча.

Тож на 2027-й, і на 2028-й рік у нас закладено конкретне підвищення акцизів до мінімального рівня. Тому що ціноутворення на цигарки є елементом нашого просування в Європейський Союз. Акциз — основне джерело наповнення бюджетів країн Європейського Союзу, До речі, як і пальне. Тому будь-які акцизні товари — це тема особливої уваги. І жодних несподіванок у ціноутворенні, зменшення цін на цигарки, — цього не буде точно", — впевнений експерт.

Питання вартості тютюну міцно пов'язане з євроінтеграцією

Таким чином, тютюнові вироби в усіх торгових точках на всій території України повинні бути однакової вартості.

Також економіст відкидає версію щодо нібито гарантованої збитковості цього бізнесу за діючих правил. Враховуючи, що в Україні встановлюється не максимальна, а мінімальна ціна на цигарки, підприємці можуть на власний розсуд підвищувати вартість настільки, щоб продаж приносив прибуток.

"На сьогоднішній момент всі продавці більш-менш прив'язуються до мінімальної ціни. Тому що мінімальна ціна формує стандартне податкове навантаження на цигарки. Ви можете поставити більшу ціну на цигарки — якщо у вас, наприклад, село віддалене і є величезні проблеми з логістикою, у вас вимушено там курці будуть купляти. Хто вас обмежить поставити більшу ціну? Головне, щоб не було меншої, бо держава має отримати гарантовані податкові надходження", — пояснив Олег Пендзин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, на скільки потрібно відмовитись від цигарок, щоб поїхати влітку в Карпати.